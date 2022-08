Kate del Castillo habla sobre La Reina del Sur 3: “Me encanta interpretar a Teresa Mendoza, pero no la envidio”

Exclusiva

Conversamos con Kate del Castillo gracias al regreso de “La Reina del Sur 3”. La historia de Teresa Mendoza no ha llegado a su final y la actriz mexicana reconoce que darle vida a este personaje es un trabajo actoral que disfruta mucho y que desde la primera temporada viene recogiendo los frutos del mismo, a través del cariño del público. “Teresa Mendoza es uno de los personajes que más disfruto, a pesar de que exige mucho esfuerzo de mi parte, porque son muchos meses”, nos dijo Del Castillo.

Para muchos fans de Kate, la actriz es una de las intérpretes más fuertes y empoderadas que tiene la industrica del cine y la televisión hispana. Sin embargo, admite que ella también es una mujer que se permite ser vulnerable y que no tiene ningún temor en reconocer sus debilidades: “Soy muy vulnerable, no me da vergüenza llorar ni decir que tengo miedo. No puedes ser fuerte sin ser vulnerable. Teresa Mendoza no es vulnerable, aunque también tiene sus momentos… tiene el corazón tan roto que ha pedido morirse muchas veces… Me encanta interpretarla, pero no la envidio“.

La tercera temporada de La Reina del Sur tiene un poder de atracción importantísimo a nivel laboral, y es que le ha permitido a la actriz compartir con viejos colegas y sobre esto nos dicce: “Atrae a gente padrísima para trabajar… y ahora volvernos a encontrar siempre es divirtidísimo”, entre estos destaca a Humberto Zurita, entre otros.

El éxito de esta importante producción de Telemundo, según Kate del Castillo, no recae únicamente en ella o en sus compañeros actores, sino también en el equipo que hace posible que todo esto llegue como lo hace a las pantallas de los televidentes: “Gracias a todo el equipo que trabaja tanto o más que yo”, dijo la actriz con total respeto y admiración.

Kate del Castillo como Teresa Mendoza, para la segunda temporada de “La Reina del Sur 3”. / Foto Cortesía de Telemundo.

La credibilidad de la historia en las escenas

Es imporante destacar que otro aspecto relevante sobre la historia de La Reina del Sur son las locaciones. Con esta producción, Kate del Castillo ha tenido que viajar a muchos países y esto no ha sido diferente para la tercera temporada.

Sobre lo mucho que tiene que viajar y mantenerse alejada de casa por tantos tiempo dice: “Gracias a Dios no estoy casada ni tengo hijos. Es gratificante que gracias a mi trabajo puedo ir a diferentes países como Rusia, Perú, Colombia, Argentina, México…”.

Kate del Castillo como Teresa Mendoza junto al actor Pepe Rapazote. / Foto Cortesía de Telemundo.

Esta tercera temporada de La Reina del Sur se grabó en más de 300 locaciones. Estuvieron también en 16 ciudades, con mucho orgullo la actriz mexicana nos pudo asegurar que trabajaron con: “Actores de 20 nacionalidades diferentes, si eso no es inclusión ya no sé qué más sería”. Esto, sin lugar a dudas aporta credibilidad a lo que el público ve y tiene en pantalla, porque todo lo que se puede observar no parece grabado de cajón.

Otro detalle importante, para esta tercera temporada, es que gran parte del vestuario fue influenciado por los países en los que estuvieron grabando.

La nueva temporada, no dejará que el corazón de Teresa Mándosa esté mucho tiempo en solitario. Al contrario, tendrá un interés romántico en Pepe Rapazote, actor de origen portugués, a quien Kate describe como: “Guapísimo”. “La cámara lo adora. Estoy celosa porque van a querer que se muera más Teresa que él. Es un actor divino, es un actor buenísimo”.

La Reina del Sur es una producción exclusiva de Telemundo que regresará a las pantallas en Octubre.

Previo al estreno de esta producción, también hablamos con Kate del Castillo sobre La Casa de los Famosos y nos aseguró que este tipo de programas no son de su gusto, y es que no le aportan nada de paz. “Sé que a la gente le gusta, a mi no me llama la atención ese tipo de realities”, afirmó la protagonista de La Reina del Sur.

