Mariana Seoane está en la búsqueda de un hombre, sí, de un hombre que no se achique ante ella

Mariana Seoane presenta el sencillo “Vete Ya” en colaboración con Rafa Lóar, guitarrista de Elefante, con el que la cantante busca mandar un mensaje de empoderamiento a la mujer, pues asegura que mujeres como ella necesitan un hombre que no le tenga miedo al éxito de una fémina.

“Nos empodera mucho a las mujeres en general porque de pronto necesitamos eso, un hombre que no se achique, necesitamos un hombre que esté, que no sea un niño, necesitamos un hombre que pueda no tener miedo a estar con mujeres como nosotras“.

“Vete Ya” tiene una combinación de rock con cumbia, pues no quiere sonar igual que los demás.

“Quedó precisamente por eso diferente. Quizá todo mundo se va por lo urbano y no es crítica, para nada, simplemente a mí me dio la gana de irnos por el rock”.

“Uno nunca sabe cuál es el tema que puede gustar o que puede impactar, no sabemos, pero generalmente no me muevo por donde va la corriente… Generalmente hago lo que me gusta, lo que siento y esa es Mariana”.

Este tema tampoco tiene una dedicatoria especial, como muchos pensarían.

“Podría parecer que es así, podría parecerlo, pero no, creo que a todos nos va. Cuando ya no quieres saber de tu pareja o cuando ya no quieres nada que ver con esa persona, no significa que no le desees lo mejor en la vida, simplemente que se acabó ese ciclo y que para cerrarlo se necesita mandar la energía correcta para que no se mal entienda”.

“Vete por donde llegaste, vete mucho a donde quieras, pero ya no vuelvas nunca más”, canta una probadita de la canción.

