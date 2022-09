Sergio Reguilón en su presentación: Entiendo que no me quieran por mi pasado

El Atlético de Madrid presentó oficialmente a Sergio Reguilón como nuevo jugador para la presente temporada, después de llegar a un acuerdo para cesión con el Tottenham Hotspur hasta junio del 2023. Tras recibir la indumentaria colchonera, el mismo español reiteró que está dispuesto a demostrar todo su potencial y está claro que por ahora la afición no lo quiere por su pasado.

Es importante resaltar que, el defensa de 25 años, creció en la cantera del Real Madrid y tuvo la oportunidad de jugar con el equipo grande del conjunto merengue por una temporada. Posteriormente, formó parte del Sevilla.

“Entiendo que por el pasado no me quieran, pero vamos todos en el mismo barco. Es un momento de mucha felicidad; hablé con mis compañeros, Koke, sobre todo, y muy feliz de estar aquí, con ganas de volver al césped y jugar al fútbol”, comentó Sergio Reguilón.

“Cuando esté en el verde seguro que la opinión cambiará. Ahora debo preocuparme por estar de vuelta cuanto antes. Lo demás no me preocupa. Voy bien con la lesión y para mí el Atlético es un equipo top que aspira a todo y me ilusiona la ambición de ganar”, finalizó el español.

Asimismo, Reguilón compartirá camerinos con el delantero Álvaro Morata y el polivalente Marcos Llorente, quienes también tuvieron un pasado en el Real Madrid y hasta ahora, se han ganado el cariño de la afición colchonera.

Por último, en un par de temporadas con el Tottenham Hotspur, Reguilón registró dos goles y repartió un trío de asistencias; además de dejar grandes actuaciones con el conjunto inglés que ahora dirige el italiano Antonio Conte.