Para el fin de semana largo de Labor Day, restaurantes, pizzerías, cafeterías y marcas de alimentos tienen promociones que incluyen descuentos y productos gratis.

Hay muchas ofertas que podrías no querer perderte el fin de semana que marca de manera no oficial el fin del verano y la llegada del otoño.

10 descuentos en comida para Labor Day

1. On The Border Mexican Grill & Cantina

Los niños comen gratis durante todo el fin de semana del Labor Day. Desde ahora hasta el lunes 5 de septiembre. La promoción es válida con la compra del plato principal. Cenas y pedidos en línea. Oferta disponible en las ubicaciones participantes de On The Border. No está disponible en la entrega a terceros. Usa el código: NIÑOS GRATIS.

2. Dunkin’ Donuts

Dunkin’ Donuts tiene listas las bebidas de otoño. Los clientes pueden obtener un Pumpkin Cream Cold Brew o un Pumpkin Spice Signature Latte mediano por $3 hasta el 13 de septiembre.

3. Domino’s

Domino’s tiene una oferta para llevar en la que todas las pizzas con tres ingredientes, los combos Dips & Twists y las alitas de 8 piezas cuestan $7.99 cada una. Aplica en pedidos en línea para llevar.

4. Sonic

En Sonic puedes combinar dos artículos por $5. Los artículos para elegir incluyen una hamburguesa doble con queso de un cuarto de libra, Fritos Cili Cheese Wrap y un Small Jumbo Popcorn Chicken.

5. Tim Hortons

En Tim Hortons puedes obtener un sándwich de desayuno Maple Waffle gratis y entrega sin costo al ordenar la entrega a través de la aplicación. La oferta está disponible hasta el 25 de septiembre.

6. Marco’s Pizza

Del 6 al 8 de septiembre, puedes obtener un 20 por ciento de descuento en las pizzas de menú de Marco’s Pizza usando el código LD20. La oferta solo es válida para pedidos en línea o a través de la aplicación.

7. Peet’s

Este fin de semana del Día del Trabajo, Peet’s ofrece un 20 % de descuento en todo el sitio Peets.com desde el 30 de agosto hasta el 5 de septiembre. Puedes abastecerte de todos sus favoritos con el código LABORDAY20.

8. White Castle

Obtén $3 de descuento en pedidos de más de $20 en White Castle a través del servicio de entrega de Grubhub del 1 al 7 de septiembre. En pedidos a través de DoorDash, también puedes obtener $3 de descuento en pedidos de más de $20 del 2 al 5 de septiembre.

9. Insomnia Cookies

Del 2 al 5 de septiembre Insomnia Cookies ofrece $5 de descuento en Chillax Packs en la tienda y en línea.

10. 7-Eleven

Los miembros de Reward de 7-Eleven obtener una pizza grande gratis en su primer pedido de entrega 7NOW a través de la aplicación con el código PIZZA. También se pueden obtener $5 de descuento en sus primeros tres pedidos de entrega 7NOW con el código SAVE3X.

