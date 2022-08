Del Taco ahora venderá sándwiches inspirados en las tortas mexicanas

Del Taco está agregando a su menú tres sándwiches inspirados en las tortas mexicanas. Para celebrar el lanzamiento de las Epic Tortas, la marca dejará de ser Del Taco y se llamará del “Del Torta”, el cambio en redes sociales será de manera temporal.

Las tortas estarán disponibles en los restaurantes de todo Estados Unidos a partir del 1 de septiembre. Los clientes que son miembros del club de recompensas pueden adquirirlas desde este martes 31 de agosto.

Las tortas son una preparación popular mexicana hecha con un bolillo, telera u otro pan blanco abierto por la mitad, untado de mayonesa, frijoles y relleno de algún producto de origen animal, suele incluir vegetales como lechuga, tomate, aguacate y chile.

Del Taco señala que sus tortas se preparan al momento con ingredientes frescos en un panecillo recién tostado de 7 pulgadas, hay opciones de carne pollo o bistec de res, lechuga, queso y salsa. Entre las salsas se incluyen salsa ranchera, guacamole casero y pico de gallo fresco.

Si bien, Del Taco apunta que los nuevos sándwiches están inspirados en las tortas mexicanas, las Epic Tortas guardan una mayor similitud con los hot dogs.

Something EPICALLY TOASTY is dropping 9/1 and Del Yeah! Rewards Members get exclusive access tomorrow, 8/31, to try them before anyone else! Sign up so you don't miss out!https://t.co/iKQqcisoMH pic.twitter.com/EsDdX03CE2

— Del Taco Restaurants (@DelTaco) August 30, 2022