22 veces más que un doctor: Ella es la modelo que más dinero gana en Only Fans y a cuánto ascienden sus ganancias

OnlyFans se ha convertido en la plataforma más popular entre aquellos que buscan contenido exclusivo para adultos, y no precisamente por lo que ahí se puede encontrar sino que miles han descubierto que esta es una excelente oportunidad de negocio.

Cada vez son más las personas que se unen a Only Fans precisamente para generar dinero, ya que muchos afirman que pueden llegar a ganar mucho más que cualquier trabajador o profesionista promedio.

Sobre el tema, MrQ, el cual es un sitio web de Reino Unido especializado en juegos, procesó las cifras de los usuarios mejor pagados OnlyFans y comparó esos ingresos con los datos existentes sobre lo que ganan habitualmente algunos profesionales. Y efectivamente encontraron que algunos que suben su contenido tienen mayores ingresos que médicos, abogados o profesores.

Para calcular los ingresos mensuales y anuales, los investigadores analizaron los costos de suscripción de los creadores y el número de suscriptores en Only Fans. También tomaron en cuenta el 20% que se queda la plataforma por sus suscriptores.

De acuerdo con la investigación, la usuaria @gem101 es la que más dinero gana a través de OnlyFans con más de $29,4 millones de dólares anuales, lo que representa un promedio de $2,4 millones mensuales.

La cuenta de la mujer, llamada Gemma McCourt, tiene un costo de suscripción de $29 por mes y tiene más de 102,000 suscriptores. El sitio web explicó que un doctor especialista genera, en promedio, unos $109,000 anuales en Inglaterra, siendo esta la profesión mejor paga en ese país. View this post on Instagram A post shared by Gemma McCourt | Gem101 (@justgemmal)

En segundo lugar, están los abogados, con un promedio de $90,000 al año. “Las mejores modelos, como @gem101, ganan 22 veces más en un solo mes. Eso es casi 270 veces más al año”, agregaron los creadores de esta investigación. View this post on Instagram A post shared by Gemma McCourt | Gem101 (@justgemmal)

Te puede interesar:

* Modelo de OnlyFans con más de 2 millones de seguidores se declara no culpable de apuñalar a su novio en apartamento de Miami

* Famosa surfista Ellie Jean Coffey ingresó a OnlyFans y ha ganado más de $3 millones de dólares en tres meses

* OnlyFans: Pareja sin dinero abre su cuenta y gana $21,00 dólares en un mes