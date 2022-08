OnlyFans: Pareja sin dinero abre su cuenta y gana $21,00 dólares en un mes

Jasmine Grogan y Macauley Murchier son una pareja que anteriormente habían causado sensación en las redes sociales por la forma tan singular en que se conocieron, pero lejos de esos días de felicidad, la pareja comenzó a tener problemas de dinero, en gran parte por el impacto de la pandemia de COVID-19.

Y es que la pareja está causando sensación en las redes sociales, no solo por su historia de amor que se hizo viral en marzo pasado por la forma en que se conocieron, sino que ahora lo son porque ahora se están convirtiendo en unas estrellas en OnlyFans.



Pero ellos no se dejaron caer y ante la precaria situación económica por la que atravesaban, decidieron abrir su cuenta en OnlyFans para obtener entradas de dinero y poder sobrellevar la situación.

Contentos con su cuenta en OnlyFans

Pero les ha ido más que bien, ya que Jasmine Grogan, de 19 años y Macauley Murchier, de 22, presumen que en un mes ganaron $25,106 dólares, que no solamente les ha ayudado a salir adelante con sus gastos familiares de rutina, sino que hasta les alcanza para pagar la hipoteca de su casa.

Recordemos que Jasmine Grogan conoció a Macauley Murchier en la entrada de un supermercado, cuando él vivía en situación de calle, pero ella se enamoró de él y comenzó su historia de amor.

Pero a pesar del tórrido romance, las cosas en casa comenzaron a marchar mal económicamente, entre gastos y sus deseos de mudarse de su natal Blackburn, Inglaterra, por lo que la pareja decidió abrir su cuenta en OnlyFans a principios de julio, y ahora están muy felices por lo que han logrado en un mes.

La vida y sus finanzas cambiaron

Por lo que confían que con el paso del tiempo y con más contenido exclusivo en la plataforma para adultos, sus finanzas estarán mejor que nunca.

“Realmente nos ha cambiado la vida a ambos, somos financieramente libres a edades tan tempranas y va a mejorar. Tenemos grandes planes para nuestra familia”, declaró Jasmine Grogan al medio Daily Star. View this post on Instagram A post shared by Jasmine grogan (@jasmine_groganxo)

Dicen que ha sido su mejor decisión

“Solíamos ganar $2,200 dólares entre los dos y nuestros ingresos mensuales podrían oscilar los $10,000 dólares o más. Siempre queríamos más dinero, nos decidimos a abrir la cuenta y fue la mejor decisión que tomamos”, dijo la joven, que ahora disfruta de sus frutos en OnlyFans.



Ahora, Macauley Murchier renunció a su trabajo como albañil, debido a as ganancias que le está generando su cuenta de OnlyFans junto a su pareja.

La pareja sigue muy activa en su redes sociales, compartiendo imágenes con sus seguidores y agradeciendo el apoyo que han recibido también en su cuenta de OnlyFans.

También te puede interesar: