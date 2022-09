Entrenador del Barcelona habló de la situación personal de Gerard Piqué: “Si tenemos que ayudarle, aquí estamos”

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona se refirió a la situación actual de Gerard Piqué, dejando saber que, a pesar de todo lo negativo que está viviendo en su vida personal y el acoso de algunos medios de comunicación, esto no ha afectado su carrera deportiva.

El técnico azulgrana afirmó que Piqué está “tranquilo” y que esta semana se ha entrenado “muy bien”. En ese sentido, aclaró que pese a no haber disputado ningún partido en la presente temporada, va a ser de gran ayuda para lograr los objetivos del equipo.

“Nos va a ayudar. A mi no me molesta ningún jugador de los que tengo. Tenemos que ser una familia, sumar y remar en la misma dirección. En cuanto a su vida personal, quiero que sea feliz para jugar y si tenemos que ayudarle desde el club, aquí estamos”, subrayó.

En cuanto a la falta de minutos, Xavi afirmó que “la decisión es técnica. Al final depende de mí y tengo que tomar decisiones. Cuando juegue Piqué, me preguntarás por qué no juega Araujo o Koundé. Ha pasado toda la vida. Entiendo que con Piqué y Jordi haya debate, pero están ayudando mucho. Su compromiso es intachable. No habrá ningún problema”.

Xavi: "Los capitanes ayudan jueguen o no jueguen. El compromiso es intachable, no habrá ningún problema" pic.twitter.com/p91N6WHqyM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 2, 2022

Xavi contento con el cierre del mercado de fichajes

Por otra parte, el técnico culé indicó que se siente “liberado” tras el cierre del mercado de fichajes en el que su equipo estuvo bastante movido tanto en incorporaciones como en salidas, por lo que cree que “puede ser un gran año” porque el equipo tiene “muchas ganas”.

“Me siento liberado, tanto por las salidas como por las entradas. Hemos hecho un esfuerzo espectacular, estamos contentos y satisfechos de donde estábamos y donde estamos, porque tenemos un plantel para competir por todo. Ahora lo tenemos que demostrar en el campo”, puntualizó.

Asimismo, el legendario exjugador y ahora DT, quiso aclarar la situación de otro de los veteranos como lo es Jordi Alba, quien se cree que perderá más protagonismo con las llegadas de Héctor Bellerín y Marcos Alonso en el cierre del mercado de pases.

“A Alba lo quiero aquí, como capitán, y por la afinidad que tengo con él. Es un líder y que nos va a ayudar, tanto si juega como si no juega. En ningún momento he pensado que iba a salir”, sentenció. 🗣 Xavi: "Jordi Alba es un líder, nos ayudará muchísimo tanto si juega como si no" pic.twitter.com/CFd0js2nLG— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 2, 2022

Lea también:

– Gerard Piqué anunció que tomará acciones legales por las “intromisiones” en su vida privada

– Luís Figo: Netflix estrena documental de su polémico traspaso del Barcelona al Real Madrid

– Tras separarse de Shakira: Gerard Piqué calentó la banca del Barcelona por tercera vez consecutiva