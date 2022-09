Mariana Echeverría anuncia que su hijo padece criptorquidia

Mariana Echeverría reveló que le fue difícil embarazarse, pero afortunadamente lo consiguió y en octubre de 2020 le dio la bienvenida a su hijo Lucca junto a su esposo, el portero del América, Óscar Jiménez.

“Yo tenía algunos problemas para embarazarme y me fui a hacer unos estudios. Estuve varios meses así hasta que por fin logramos que una de mis trompas se destapara y el doctor me dijo que ya me podía embarazar, y al primer intento quedé embarazada”, contó en una entrevista.

Desde entonces, la famosa conductora de Televisa se ha mostrado muy feliz con su maternidad; sin embargo, ahora ha compartido un desafortunado hecho que debe enfrentar e involucra a su pequeño hijo de 2 años.

Echeverría siempre se ha mostrado muy abierta con sus seguidores sobre su vida privada y a través de sus redes sociales les dio a conocer que recibió la noticia de que Lucca padece una rara condición.

Esta es denominada como criptorquidia por la que el hijo de Mariana corre riesgo de tener que ser intervenido quirúrgicamente debido a que la complicación se encuentra en su genitales.

Se le llama criptorquidia cuando uno o los dos testículos de un bebé no se trasladan a la posición adecuada; es decir no desciende a la bolsa que se encuentra debajo del pene antes de su nacimiento, situación que de acuerdo con Mariana es más común en bebés prematuros, tal como el suyo.

“Hoy tenemos cita con el cirujano pediatra y nos confirmará o descartará si es necesaria la cirugía, es una operación relativamente sencilla, pero tengo que confesar que sí, sí me da pánico que él tan chiquito entre al quirófano. Todos sus buenos deseos, consejos y oraciones son bienvenidas para esta madre primeriza”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram.

Finalmente, Mariana Echeverría aconsejó a los padres que revisen a sus hijos para atender cuanto antes este tipo de padecimientos, como la criptorquidia, la cual no es fácil detectar. View this post on Instagram A post shared by MARIANA ECHEVERRIA🫶 (@marianaecheve)

