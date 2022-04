Mariana Echeverría posa topless y mostrando ‘imperfecciones’ para compartir mensaje de aceptación

Mariana Echeverría causo furor en redes sociales luego de que compartió una imagen al natural y mostrando sus ‘imperfecciones’ posando topless, pero también la acompañó con un poderoso mensaje de aceptación:

“El día de hoy me atrevo a subir esta foto de mi cuerpo tal y cómo está; sí con pancita, sí con gordito, sí con mis senos caídos, sí con cicatrices, porque siento que es necesario quitar los estereotipos de nuestras vidas.

Estoy segura que muchas mujeres se identifican conmigo y sabemos que ninguna es perfecta, todas somos lindas en la manera que elegimos ser, no necesitamos tener el mejor cuerpo para sentirnos bien, aprendamos a querernos tal y como somos porque al final nuestro cuerpo es el que nos va a mantener de pie, el que va alimentar a nuestros bebés, el que les da vida, el que nos permite trabajar.

No te preocupes si alguien viene y te critica eso va a pasar siempre, sé que es difícil ignorarlo, pero inténtalo, intenta no darle importancia, si tú sabes quién eres y lo que vales, no importa lo que digan los demás, sus opiniones no te definen como persona. Y con esto NO me refiero a que se conformen, que no hagan ejercicio, coman mal y así, al revés, SIEMPRE busca la mejor versión de ti, dentro de tus posibilidades, a tu alcance, tiempo y dinero, porque tampoco estoy en contra de las operaciones, quien quiera pueda y se sienta bien, adelante (algún día yo lo haré ajajaja).

Tu cuerpo es tu hogar, así que necesita ser respetado y amado 🖤 arriba los cuerpos perfectamente imperfectos. #mujerreal“, escribió al pie de la postal que muchos seguidores aplaudieron.

Cabe señalar que la también actriz ha dicho en varias ocasiones que su vida cambió en octubre de 2020, cuando se convirtió en mamá del pequeño Lucca, a quien tuvo con el futbolista del club América, Oscar Jiménez, pero que hasta esta etapa ha aprendido a disfrutar y tenerse paciencia ante los cambios en su cuerpo.

