Trabajadores de atención domiciliaria de la Gran Manzana exigen que se eliminen los turnos de 24 horas

Centenares de trabajadoras de atención domiciliaria de la ciudad de Nueva York han estado sentadas durante los últimos tres días frente a la sede el sindicato 1199SEIU que la representa exigiendo una respuesta clara sobre dos aspectos: su posición sobre la aprobación de una propuesta de ley que eliminaría los turnos laborales de 24 horas, pero también que les expliquen, si como indican algunas denuncias, las están obligando a renunciar a reclamos de compensaciones por salarios no pagados durante años.

Hasta el mediodía de hoy, ningún portavoz de esta unión sindical había accedido a reunirse con las protestantes.

“Le estamos preguntando al sindicato de qué lado están: ¿Con los trabajadores o con las empresas? A mi me deben $81,000 de excedentes por 16 años de turnos trabajados por días completos, cuidando a pacientes. Vean cómo quedé toda lisiada de ese trabajo tan fuerte. Espero recibir algo antes de morirme”, reclamó la dominicana Reina Cava, en una toma en frente de la sede del sindicato 1199SEIU en el centro de Manhattan que se inició este miércoles y continuó hasta este viernes.

Al igual que Reina, voceros de organizaciones como el Centro de Trabajadores contra la Explotación refieren que desde marzo de 2022 asistentes domiciliarios que reclaman salarios pendientes, están recibiendo un formulario de liquidación, en donde se les persuade a aceptar un monto insignificante de compensación, muy por debajo de lo que ellos han calculado.

“El acuerdo arbitrado entre el sindicato, las compañías que ofrecen servicio de ‘home attendant’ y los seguros calcula apenas un pago de tres minutos por cada 11 horas de salarios robados por turno”, sostiene un comunicado divulgado por asociaciones que defienden a esta fuerza laboral.

En general, trabajadores como la isleña María Rodríguez, se han negado a firmar los acuerdos asegurando que terminarán con menos de $300 dólares luego de su reclamo, lo cual califica como “inhumano”.

“No nos quieren pagar lo que nos deben. Por años trabajé jornadas de 24 horas. Y solo me pagaron 13 horas. Ahora nos quieren obligar a firmar un papel que nos pondría a renunciar a lo que nos merecemos !Esto es esclavitud!”, aseveró María.

La quisqueyana Reyna Cava asegura que sufrió lesiones durante años de trabajo domiciliario. (Foto: F Martínez)

Una deuda de $6 mil millones

Durante décadas, este grupo de trabajadores en su mayorías mujeres de color, hispanas y asiáticas, han reclamado que no han recibido una retribución justa por los turnos de 24 horas.

Los defensores aseguran que con base a sus cálculos, por lo menos 42 empresas proveedoras de estos servicios, adeudan por lo menos $6 mil millones en salarios no pagados.

En una decisión histórica, el pasado mes de febrero, un árbitro dictaminó que 42 agencias de personal de atención domiciliaria deben sumar $30 millones a un “fondo especial de salarios” para indemnizar a los trabajadores que fueron mal pagados por estos turnos. Y por otras asignaciones que datan de 2008.

La bonificación cubre a más de 100,000 trabajadores de atención domiciliaria activos y retirados, representados por el sindicato 1199SEIU.

El problema es que el acuerdo que llevará al bolsillo de los trabajadores demandantes entre $250 y $300 dista mucho de las “reparaciones” reclamadas por años de salarios impagos, daño físico y emocional.

Muchos de los reclamos surgieron con base a una política estatal que sólo les permite cobrar 13 horas de un turno de 24 horas.

Según la ley, se supone que los asistentes deben dormir ocho horas, al menos cinco de las cuales son ininterrumpidas, y tres horas para comer durante cada turno de 24 horas que pasan en hogares atendiendo a ancianos o a discapacitados.

Este grupo laboral ha presentado múltiples demandas colectivas contra sus empleadores alegando que no obtuvieron el tiempo necesario para dormir y comer.

Durante el proceso de arbitraje, varias agencias de atención domiciliaria reaccionaron indicando que no podrían pagar una cantidad sustancial al fondo debido a sus propias limitaciones monetarias. Aunque gran parte de la atención domiciliaria a largo plazo en Nueva York está financiada con fondos públicos a través de Medicaid.

Un portavoz del sindicato 1199SEIU dijo a El Diario que están luchando por otros fondos que reúna un total $40 millones en compensaciones.

“Por años hemos sido clave en conquistas para nuestros trabajadores”, acotó.

Sobre el monto total exigido de $6 mil millones, esta agrupación sindical estima que este reclamo “se basa en pagar a cada trabajador 24 horas, lo que la ley actual no exige”, pues un fallo judicial permite en estos casos a los empleadores pagar por 13 horas de trabajo, en una jornada diaria, siempre que los empleados tengan un descanso para dormir.

Pero como dice Alvaro Ramírez, con 20 años en el sector, los criterios para no pagarle el tiempo reclamado son “ridículos”, pues con la experiencia de atender a ancianos, en turnos de días completos, casi nunca se puede dormir.

“Trabajamos por muchos años descuidando a nuestra propia familia, sin vida social, y con muchos profesionalismo y amor a nuestros pacientes. Pero ahora nos salen con un monto de compensación absurdo por horas y horas de esfuerzo”, reclamó.

María Rodríguez sostiene que no firmara ningún acuerdo para recibir $250 por años de salarios no pagados. (Foto: F. Martínez)

“No vamos a aceptar menos”

Pero aún así, luego del arbitraje y la posición del sindicato, trabajadoras ya retiradas como la isleña Luz Estrella se unieron a esta protesta aspirando que se le reconozca sus años de trabajo para una agencia en el Alto Manhattan. En función a sus propios cálculos, la cantidad real que se le adeuda son $400 mil.

“He sido cuidadora en el hogar durante 17 años desde el 2005. Durante 10 años trabajé en turnos de 24 horas, a veces 7 días a la semana. Cuando trabajaba las 24 horas no me pagaban la noche. No voy aceptar firmar un acuerdo sin saber exactamente cuánto me van a pagar. Yo recibí hasta una trompada (golpe) de un paciente. Esto es opresión”, relató Luz.

El otro reclamo: !Eliminen los turnos de 24 horas!

La larga demostración en frente la sede del sindicato 1199SEIU también tuvo otro punto en su agenda: Exigir la aprobación por parte del Concejo Municipal de la Ley denominada ‘No más 24 horas’ (Int 0175-2022), que en términos claros limitaría las horas de trabajo a 12 horas dentro de cualquier período de 24 horas y establecería el tiempo máximo de trabajo semanal en 50 horas.

Esta iniciativa del concejal Christopher Marte que será discutida y votada en semanas, ha obtenido hasta ahora 29 copatrocinadores.

“Es un modelo de explotación que debemos superar, es absolutamente inhumano que personas sigan trabajando 24 horas continúas y se les pague solamente la mitad. Llamamos al sindicato que supuestamente nos representa ante las agencias que apoye esta ley”, exclamó Yani Peña del Centro de Trabajadores contra la Explotación.

Sin embargo, este anteproyecto tal como está concebido, se encuentra en un campo minado de rechazo, tanto del mismo sindicato, como por parte de la industria de las agencias de ‘home attendant’.

En una declaración a medios locales voceros de 1199SEIU especificaron que “no apoyan el concepto de turnos de 24 horas”, pero se oponen a la iniciativa legal porque restringiría injustamente a los trabajadores de ganar horas extras del que dependen para mantenerse a sí mismos y a sus familias, limitando la semana laboral a 50 horas”.

Otro aspecto que preocupa a representantes de la industria de atención domiciliaria, es que con la creciente escasez de mano de obra en este sector, no exista suficiente personal para cubrir las jornadas divididas de 24 horas. Y estemos al frente de ancianos o pacientes que se queden sin ningún tipo de atención por tiempo indeterminado.

Yani Peña, portavoz del Centro de Trabajadores contra la Explotación: “Llamamos al sindicato que supuestamente nos representa a que respalde eliminar las jornadas de 24 horas”. (Foto: F. Martínez)

Un sector que demanda más trabajadores: