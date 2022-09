Carlos Alcaraz avanza como un ciclón a octavos de final del US Open

QUEENS, NY – El español Carlos Alcaraz, 19, el jugador más joven del cuadro masculino que aún sigue en pie en el US Open, despachó al tenista local Jenson Brooksby, 21, por 6-3, 6-3 y 6-3 para avanzar a octavos de final.

Alcaraz, al que se le compara con Rafael Nada por su país de origen y su precocidad, es uno de los cuatro jugadores que podrían terminar el US Open como número 1 del mundo, junto a Daniil Medvedev, Casper Ruud y el propio Nadal.

“He jugado a alto nivel, alta intensidad. Estoy muy contento con mi rendimiento y quiero seguir adelante”, dijo Alcaraz aún sobre la pista nada más terminar el partido, que duró poco más de dos horas.

Entertainment factor in Ashe is 📈 pic.twitter.com/3uXwWLoYxi — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022

Brooksky, californiano, es ya una cara conocida en el US Open, donde el año pasado alcanzó los octavos de final. Pero pese a defender la bandera local, no tuvo más apoyos entre el público que Alcaraz, que es un ídolo en ciernes por su explosividad y expresividad sobre la pista.

Era el primer enfrentamiento entre estos jóvenes tenistas, pero ninguno mostró inexperiencia o excesivos nervios. El primer set fue más igualado de lo que dice el marcador, pero Alcaraz rompió el saque para 2-4 y fue suficiente para llevarse el parcial.

Alcaraz no utilizó tanto las dejadas como en otras ocasiones, pero dominó desde el fondo de la pista. / Foto: Dino García, EL DIARIO NY

Después el español arrancó el segundo set logrando un break, pero Brooksby se lo devolvió con un juego agresivo desde el fondo de la pista para 2-2 en el parcial. El estadounidense mejoraba su juego, pero no lo suficiente para plantear problemas al de Murcia, que repetía el 6-3 del primer parcial.

En el tercer set Brooksby puso una marcha más y arrancó rompiendo el saque de Alcaraz por dos veces con durísimos golpes desde el fondo, haciendo correr al español, para situarse 3-0. Pero entonces Alcaraz respondió con más fuerza aún y ganó seis juegos seguidos con autoridad.

“Brooksby subió su nivel en el tercer set- dijo Alcaraz-, pero yo sabía que iba a tener mis oportunidades. En los momentos duros, respondí y aproveché mis opciones”. Octavos! 😬 @usopen



📸 Elsa/Getty Images pic.twitter.com/a0kPoj02BA— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 3, 2022

Ésta es la victoria 47 de Alcaraz en 2022, el jugador con más partidos ganados del año. Además, es el más joven en alcanzar los octavos de final del US Open en dos años consecutivos desde Pete Sampras en 1989 y 1990. Don't forget, Pete won the #USOpen title in 1990 🧐 pic.twitter.com/CUYJeKXdDg— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022

