¿Taylor Swift le lanza una provocación a Kim Kardashian?

Todo parece indicar que Taylor Swift está lista para retomar el mundo de la música y llevarse de encuentro a Kim Kardashian. Las especulaciones empezaron el día que Taylor Swift anunció el lanzamiento de su nuevo disco titulado “Midnights”. Sin embargo, resulta y acontece que este material discográfico saldrá a la venta el próximo 21 de octubre del presente año, y adivinen ¡quién celebra su cumpleaños ese día!, pues nada más y nada menos que ¡Kim Kardashian!

Pero, ¿a cuenta de qué la gente dice que el lanzamiento del disco pretende estropear el cumpleaños de Kim Kardashian? Los rumores apuntan a este argumento por la historia que hay entre ambas famosas. Sobre todo por lo que Kim hizo cuando aún era la esposa de Kanye West.

Recordemos que fue esta Kardashian la que filtró el video en donde supuestamente Taylor aprobaba que Kanye utilizara su nombre dentro de la canción “Famous” -2016-, mientras que ésta negaba haber estado acuerdo con semejante acción. Todo esto creo una ola de odio en contra de la joven intérprete y la cultura de cancelación se abalanzó sobre ella. Kim y otras celebridades marcaron a Taylor Swift como “la serpiente” y dejaron su fama y dignidad a la vista para ser pisoteada por la opinión pública.

Prácticamente todo un año pasó sin que el público supiera qué había pasado con Swift, hasta que un buen día en el año 2017 una serpiente se apoderó del Instagram de Taylor anunciando así la llegada de su disco “Reputation”.

La cantante no dio conferencias de prensa ni entrevistas para promocionar dicho albúm de estudio, no. Taylor Swift se limitó a lanzar el disco y a dejar que las canciones hablaran por si solas. Al menos tres temas de este material fueron dirigidos hacía Kim Kardashian y Kanye West. “Look What You Made Me Do” fue el primer tema con el que Taylor golpeó a la famosa pareja a través de su video musical, el cual fue considerado como una total obra de arte.

El video contiene mensajes visuales explícitos para todos los detractores de Taylor Swift, y fue así como la compositora retomó su carrera y decidió callar la boca de todos.

Así como “Look What You Made Me Do” llegaron dos temas más con mensajes clarísimos en contra Kanye y Kim, estos son: “They Say I Did Something Bad” y “This Is Whay We Can Have Nice things”. Cabe mencionar que otros famosos que fueron mencionados sutilmente dentro de la narrativa de este disco y quedaron totalmente expuestos son: Katy Perry, Calvin Harris y Tom Hiddleston, entre otros.

Con “Reputation” Taylor Swift se adueño de todo el discurso que se había creado en su contra y lo convirtió en un disco que mayoritariamente contiene canciones de amor, pero cuya imagen visual partía del concepto de villana y víbora que quisieron crear sobre ella. Swift prácticamente les dijo que si querían una serpiente, ella sería la mejor y más grande de todas.

Por todo lo anterior, muchos creen que “Midnights” retomará muchas de las emociones oscuras que toda esta situación pudo generar en la cantante, ya que ella misma describe esta producción con las siguientes palabras: “Midnights, las historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida, saldrá el 21 de octubre”.

En el siguiente video que compartiremos en esta publicación, les brindaremos una vista de todas las razones por las cuales entre Kanye, Kim y Taylor no hay posibilidades de reconciliación a la vista.

Lee más de Taylor Swift aquí:

Taylor Swift triunfa en unos repartidos MTV VMAs con sabor latino y coreano

Taylor Swift enfrenta una nueva demanda por supuestamente infringir derechos de autor

Revelan la razón por la que Taylor Swift fue rechazada para un cameo en la saga “Twilight”