Estados Unidos elimina a Panamá de la AmeriCup y queda a un paso de los cuartos de final [Videos]

USA 🇺🇸 dominate Panama 🇵🇦 to get into the win column



A Labor Day dub 💪



⛹🏽@pg30_Cole 17PTS 4AST

⛹🏽@Chicksword3232 11PTS 5AST

⛹🏽@ImJustPargo 10PTS 6AST

⛹🏽@Gary11_Clark 9PTS 11REB #AmeriCup pic.twitter.com/ALskwaabl7