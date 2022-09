Muere a los 21 años la tiktoker Tanya Pardazi en accidente de paracaidismo

La famosa tiktoker Tanya Pardazi, de 21 años, murió en un accidente de paracaidismo en Toronto.

Skydive Toronto, empresa donde Pardazi estaba haciendo la práctica de ese deporte, se pronunció de manera oficial sobre lo ocurrido en sus instalaciones.

“El sábado 27 de agosto, aproximadamente a las 6:00 de la tarde, una estudiante de paracaidismo de 21 años de edad sucumbió a las heridas ocasionadas por una emergencia”, comenzó el comunicado.

Además, la empresa explicó que está profundamente afectada por lo acontecido, pues lleva medio siglo ‘perfeccionando’ su programa de formación. Ahora, está trabajando con la policía para realizar la investigación necesaria.

“Al parecer, el profesor soltó el paracaídas de rotación sin tener ni el tiempo ni la altitud requerida para que el paracaídas de reserva se desplegará. La empresa está trabajando de cerca con la policía“, se lee.

Hasta ese momento, se desconocía la identidad de la persona, hasta que una de sus amigas habló con un medio de Estados Unidos para confirmar que se trataba de Tanya Pardazi. View this post on Instagram A post shared by New York Post (@nypost)

La influencer, que también fue finalista de Miss Canadá en un concurso de belleza, había ganado millones de seguidores en la popular red social TikTok bajo el nombre de @philosatea. View this post on Instagram A post shared by @rayestanya

Sigue leyendo:

–Alexa Dellanos roba suspiros con un bikini blanco que resalta su bronceado y prominentes encantos

–El duro comentario de Chris Rock a Will Smith al recordar la bofetada que recibió en los premios Oscar

–Lis Vega desafía la censura de Instagram en shortcito y top que transparenta parte de sus senos