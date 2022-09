Jason Momoa se rapa sus icónicos mechones para crear conciencia sobre una causa

Jason Momoa se deshizo de su característico cabello largo y todo fue para crear conciencia sobre una buena causa que tiene que ver con su amor por el medio ambiente.

El protagonista de ‘Aquaman’ compartió un clip en su cuenta de Instagram, en el que se muestra afeitándose sus icónicos mechones, y aseguró que estaba cansado de “botellas de plástico, tenedores de plástico y toda esa mierd*” que termina en los vertederos y los océanos.

El objetivo de Momoa por supuesto no es otro más que tratar de instar a todos sus seguidores sobre la importancia de eliminar los plásticos de un solo uso en favor de cantimploras o alternativas de aluminio.

“¡Nunca había sentido el viento allí mismo!”, bromeó en el video donde documentó el proceso.

“Estoy aquí en Hawái en este momento, y ver cosas en nuestro océano es muy triste. Por favor, cualquier cosa que puedan hacer para eliminar los plásticos de un solo uso en sus vidas. Ayúdenme, las botellas de plástico son ridículas”, expresó.

Jason sintió la necesidad de hacer algo impactante y demostró que no le da miedo el cambio con tal de mandar ese mensaje sobre nuestra gran dependencia del plástico de un solo uso.

“Aquí hay nuevos comienzos. Seamos mejores en la protección de nuestra tierra y océanos” Jason Momoa

“Necesitamos eliminar los plásticos de un solo uso de nuestras vidas y de nuestros mares. Botellas de plástico, bolsas de plástico, empaques, utensilios, todo”, escribió Jason Momoa por separado en la leyenda de su publicación.

Jason, por otra parte, lleva tiempo hablando de este tema y ya ha aportado su granito de arena a la causa. El actor creó en 2019 una compañía llamada ‘Mananalu’ que vende agua en envases de aluminio y que además colabora con la organización rePurpose Global para limpiar los océanos. View this post on Instagram A post shared by Jason Momoa (@prideofgypsies)

