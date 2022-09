Salma Hayek hace alarde de sus hermosas curvas luciendo impactante bikini rojo

Salma Hayek siempre ha sido una de las famosas más sexys de Hollywood y aunque pasen los años, esa sensualidad no desaparece.

La actriz cumplió 56 años este 2 de septiembre y para conmemorar la ocasión festejó a bordo de un yate presumiendo la envidiable figura que aún posee ahora que dio la bienvenida a un nuevo año de vida.

¿Su atuendo de elección? ¡Un bikini rojo fuego para pasar un día en el agua! Salma complementó el look con un sombrero de paja y anteojos de gran tamaño.

“¡Feliz 56 cumpleaños para mí!”, subtituló Hayek en las imágenes que compartió en su perfil de Instagram y en las que luce contenta y bailando una canción de cumpleaños, mientras se graba con el celular.

Esta no es la primera vez que Salma Hayek brilla al natural, pues a menudo hace alarde de su increíble cuerpo en sus redes sociales. Ella ha lucido diferentes trajes de baño durante todo el verano, desde un bikini morado en junio hasta un dos piezas negro combinado con un pareo a juego el mes pasado.

Hayek comenzó su carrera como muchos otros actores mexicanos, en telenovelas. Tenía 22 años cuando consiguió el papel principal en “Teresa” de Televisa, una serie que duró dos años y la convirtió en una estrella en México. Algún tiempo después, Hayek se mudó a los EE. UU., donde prosiguió su carrera. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Sigue leyendo: Salma Hayek en conversaciones para unirse a la temporada 6 de ‘Black Mirror’

– Rosalía presume de cuerpazo en sensual bikini rojo

– Jane Fonda, de 84 años, es diagnosticada con cáncer