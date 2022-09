Raúl Jiménez le dio un espaldarazo al Tata Martino: “No es como que se pueda meter y hacer gol”

Una de las grandes esperanzas de la Selección de México en el Mundial de Qatar 2022 para hacerse cargo de los goles es el delantero Raúl Jiménez, quien asumió su responsabilidad y aprovechó de enviarle un espaldarazo al entrenador Gerardo Martino y su actual proceso en El Tri.

La última derrota en el amistoso contra Paraguay (0-1) hizo que la bola de nieve de críticas creciera todavía más. Esta vez hubo juego colectivo, pero siguió faltando gol como en los anteriores partidos preparatorios de la selección.

En ese sentido, Jiménez manifestó en una entrevista que no todo es culpa del ‘Tata’, los jugadores asumen su cuota de responsabilidad. También siente que no es sano correr a los entrenadores por malos resultados.

“Sí, no tiene por qué, así como cuando ganábamos, cuando estábamos jugando no éramos los mejores, como cuando no se dan los resultados, tampoco somos los peores. Es algo que tenemos que ayudar, nosotros también a él, porque pone el sistema y nosotros en la cancha tenemos que hacer las cosas y no es como que se pueda meter y hacer gol, tenemos que hacer nuestro trabajo”, declaró en TUDN.

Su estrategia para llegar al Mundial

En sus primeros tres partidos de Premier League el delantero mexicano no ha podido marcar goles con los Wolves. Sin embargo, mantiene su plan de trabajo para pronto estrenarse en la casilla de goleadores.

“Uno siempre quiere hacer lo mejor en su club, al final te tienes que seguir mostrando, tienes que hacer lo mejor que puedas para ser tomado en cuenta en la lista final. De reojo está el Mundial a la vuelta de la esquina y es algo que motiva más y no de ‘me tengo que cuidar’, en mi caso no es para llegar bien al Mundial”, manifestó.

Dijo que no se está “cuidando” en su club para llegar bien el Mundial 2022, más bien hace todo lo contrario.

Me cuido de diferentes maneras, pero no es como que no vaya por una pelota al cien por ciento. Cuando te cuidas luego vienen más las lesiones y por esas razones no vayas al Mundial Raúl Jiménez – TUDN

Sintió molestias previo al último partido de los Wolves contra el Southampton y no fue convocado por precaución.

“Bien, tomaron precauciones para que no fuera algo más serio. Estoy contento, ilusionado que cada vez está más cerca el Mundial, pero yo ahora en este momento se decidió no jugar y fue lo mejor. En buen momento, la pretemporada venía haciendo goles, tuve la lesión de la rodilla, paré un poco, regresé ya cuando la Premier League estaba iniciada. Falta todavía para estar lo mejor que puedo estar, pero voy por buen camino”, finalizó.

