Dayanara Torres le confesó llorando a Giselle Blondet que sintió vergüenza de su padre… Luego de la temporada del que hizo junto a su hija, la presentadora de ‘La Mesa Caliente’, inauguró un nuevo espacio en Podcast, al que llamó: ‘Lo Que No Se Habla’.

En este espacio, en donde Dayanara se convirtió en una especie de madrina, siendo la primera en contar aquello que no había hablado hasta ahora, Giselle promete no juzgar, escuchar, acompañar, servir de puente entre el famoso y su público en una sanación conjunta.

Este primer episodio, que salió hoy, miércoles 7 de septiembre, Giselle lleva a Dayanara a su niñez, una falta de todo, menos de amor. La ex Miss Universo reveló por primera vez el acoso que vivió en su escuela por ser considerada ‘el patito feo’ y ‘la pobre’ entre ricos.

“En décimo grado, llegaba temprano porque vivíamos lejos… Yo me acuerdo llegar a la escuela y me miraban y se reían… El día anterior me persiguieron vieron donde yo vivía, para ellos era el chiste de la vida, se lo contaron a todo el colegio, jamás entendía cuál era el propósito pero me rompieron un poquito el corazón“, dice en una parte del Podcast Dayanara entre lágrimas.

¿A qué se refería? A la manera humilde que vivía la familia, contó que todos estaban en una casita de madera muy pequeña, en medio del campo, en donde andaban entre el lodo y los animales. Que incluso el baño no tenía puerta, sino una tela que hacía como si fuera una. Que el inodoro requería de un balde con agua, para después de hacer sus necesidades hacer la función manual de un botón que no existía.

Sin embargo, lo poco que ganaba su padre lo invertía en la educación de sus hijas, por eso, y ahí el contraste que marcó la infancia de Dayanara, iba a una escuela privada, por lo que se sentía feliz y rica en su casa, y la pobre en la escuela.

A esa se le sumaba, dice, que usaba lentes, tenía el cabello rizo y dientes grandes, por lo que la llamaban desde come coco, cuatro ojos, hasta conejo. Todo eso marcó su infancia, pero sin duda, uno de los dolores más grandes, es haber sentido algo de lo que hoy se arrepiente: vergüenza del hombre que más admiró y admira en su vida, su padre.

“Hay momentos en que uno se sentía un poquito diferente, yo le pude haber dicho a mi papá que me dejara en la esquina, que yo caminaba, y ahora de adulta, viendo el sacrificio que hizo mi papá… Lo más difícil era eso, que en mi casa me sentía rica y en la escuela me sentía pobre”, le contó a Giselle con mucho dolor.

Sí, el haber sentido vergüenza de que sus compañeros vieran en qué vehículo llegaba, la humildad de su padre, entre niños acomodados y llenos de lujos.

Este nuevo Podcast de Giselle Blondet que estrenó hoy, promete una segunda parte con Dayanara, antes de pasar a otro invitado… ¿Qué se hablará en esta segunda parte? Torres hablará, en exclusiva, todo sobre el amor de su vida: su divorcio, la depresión que enfrentó, los miedos, y de algo que vivió cuando menos lo imaginaba.

