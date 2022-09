Dicen que Kim Kardashian es el sueño americano en Instagram de Despierta América, fan contesta: “Más bien pesadilla, al ver eso”

Kim Kardashian está dando mucho de qué hablar gracias a la portada de la revista Interview que protagonizó recientemente. En la imagen no sólo aparece con una cabellera totalmente rubia platinada y cejas a juego, sino que además, dejó toda la gloriosa imagen de su trasero con un hilo dental blanco, completamente al descubierto y para deleite de todos.

La cuenta de Instagram del programa Despierta América compartió parte de la estampa en sus redes con este mensaje: “Kim Kardashian ¡El sueño Americano!”. Estas palabras forman parte también de la portada, el show de Univision simplemente lo exaltó en español.

Muchos fans del programa matutino no estuvieron de acuerdo con la revista y por esta razón ha compartido mensajes en contra de estas palabras: “Más bien pesadilla al ver eso”, “El sueño americano sería alguien que de la nada llegó a hacer algo en la vida. Pero estas personas sabemos que nacieron en cuna de oro, con una madre que prácticamente que les dio las tablas para llegar a donde están”.

Kim por su parte y como siempre, prefiere ignorar cualquier comentario negativo que se hace de su persona y se mantiene firme con sus decisiones. A través de Instagram promovió su última portada y pese a lo que digan muchos, sus fans no se muestran incómodos con este trabajo fotográfico.

Es más, la ex de Kanye West recibió más de 4 millones de like en este post, y recordemos que las publicaciones de Kim rara vez reciben tantos likes. Normalmente sus números por post varian entre los dos y los tres millones. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

