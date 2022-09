Kim Kardashian lanzará un podcast sobre crímenes reales para Spotify

La pasión de Kim Kardashian por la reforma de la justicia penal no es nada nuevo. Han pasado varios años desde que expresó su frustración con un sistema que cree que no funciona y comenzó a hablar en sus redes sociales sobre las personas encarceladas que creía que no habían sido tratadas de manera justa.

Todo ello explica ahora que Kim haya firmado un llamativo acuerdo de colaboración con Spotify para grabar un podcast que se titulará ‘The System’ y que abordará algunos de los casos más espeluznantes y truculentos de la historia reciente de Estados Unidos.

Fue en una entrevista reciente con la revista Interview, para la que posó con una tanga que por detrás era tremendo un hilo dental y por delante llevaba estampada la bandera de nuestro país, en la que Kim quiso compartir más detalles acerca de este proyecto en puerta.

“La primera temporada trata sobre un caso realmente loco en el que un tipo recibió la sentencia de muerte por un triple homicidio que ocurrió en Ohio. Hay tantos giros y vueltas en la forma en que se manejó, o se manejó mal, y llevamos al oyente a un viaje en busca de la verdad”, explicó aunque sin revelar cuándo sería lanzado el podcast.

Kim Kardashian junto con Rothschild Ansaldi serán los anfitriones y coproductores del programa con el estudio Parcast de Spotify, según se dio a conocer en 2020, cuando la ex de Kanye West firmó el acuerdo con la plataforma.

La fundadora de SKIMS, por otra parte, tiene experiencia trabajando con Innocence Project, una organización sin fines de lucro que busca exonerar a personas condenadas injustamente, además, ha expresado interés en abrir su propia firma para ayudar a otros.

Cabe mencionar también que pasó el famoso ‘Baby Bar Exam’ tras reprobar tres veces consecutivas en los últimos dos años, y que continúa formándose en la universidad para convertirse algún día en una competente abogada, siguiendo así los pasos de su fallecido padre, Robert Kardashian.

