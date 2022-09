Luna llena de septiembre 2022: cuándo y a qué hora verla en EE.UU. y México

Estamos viviendo los últimos días del verano para darle ya paso, oficialmente, al otoño y con ello, en próximos días veremos a la luna en su máximo esplendor.

No por nada, en algunos sitios del mundo, como México, se dice que las lunas más bellas son las de octubre, aunque previo a estas tendremos la luna llena conocida popularmente como “Luna de cosecha” o “Luna de Maíz”.

La llamada “Luna de Cosecha” es justamente la novena luna llena del año y se da ya entrado el mes de septiembre y es la primera que alumbra el cielo otoñal.

Para este 2022 se estima que esta Luna llena podrá verse, en su máximo esplendor, entre los días 10 y 12 de este mes, tanto para Estados Unidos como para México, y es igualmente próxima al equinoccio de otoño: uno de los 2 días del año en que el día y la noche tienen exactamente la misma duración.

Esta Luna llena recibe estos nombres precisamente a una actividad fundamental para los seres humanos. Es justo en el otoño cuando inicia la recolección de todos aquellos frutos que han crecido durante la temporada de lluvias. Entre los productos recolectados tenemos justamente el maíz, un vegetal de gran importancia para todo el continente americano. De hecho, en México se celebra el Día Nacional del Maíz el 29 de septiembre.

También, algunas comunidades le llaman a esta luna “Luna de Celo”, pues es justo la temporada en que los ciervos suelen reproducirse, o “Luna de Nuez” porque es la época del año en el que los cherokees recolectan este fruto y con ellas, preparan platillos especiales para la próximas festividades.

Además de corresponder temporalmente a la cosecha, la luz de la luna también es una útil herramienta para esta actividad, pues alumbra los campos una vez que el sol se ha ocultado. Por eso, también se le conoce como “Luna de Cosecha” o “Luna de Centeno”.

Cómo se puede ver la Luna llena de septiembre de 2022 en México y EE.UU.

A pesar de que no será una superluna, esta Luna llena podrá apreciarse desde la madrugada del 10 de septiembre y alcanzará su punto más alto a las 5:59 a.m. (tiempo local) y durará hasta el 12 de septiembre. Aunque no se requiere equipo especial para observar la luna, las condiciones climatológicas podrían obstaculizar la visibilidad.

Te puede interesar:

* Artemis I: La NASA intentará nuevo despegue de la misión lunar el próximo sábado

* Las mejores fotos de cómo se vio la Superluna de ciervo en julio 2022

* ¿Qué pasaría con la Tierra si la Luna desapareciera?