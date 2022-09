Andy Ruiz reveló por qué a “Canelo” Álvarez no le gusta pelear contra mexicanos

Hace unas semanas el boxeador tapatío Saúl “Canelo” Álvarez aseguró que no le gusta pelear con mexicanos durante una entrevista con TV Azteca, y esas declaraciones han levantado todo tipo de comentarios, tanto a favor, como en contra.

“Represento a México y no me gusta pelear con mexicanos. No le veo sentido“, dijo Álvarez en ese momento.

Si alguien conoce el trabajo de “Canelo” es su par Andy Ruiz, quien ha trabajado con el mismo team y ha entrenado en su mismo gimnasio; y ha sido el mismo el encargado de revelar el por qué Álvarez se niega a pelear con mexicanos.

“Porque un mexicano contra un mexicano es difícil. Porque sabemos que estos mexicanos no se van a rendir, ya sabes. Así que, una pelea de dos mexicanos seguro puedes esperar que será una guerra, todo será acción”, afirmó el Destroyer en una entrevista.

Aunque la afirmación de “Canelo” es contundente, en su pasado si ha enfrentado a otro mexicano. Precisamente en 2017, cuando peleó contra Julio César Chávez Jr.

En ese combate Álvarez logró imponerse con facilidad, y aunque no ganó por la vía rápida, venció a Chávez Jr. por decisión unánime.

No obste, Andy Ruiz también le lanzó flores a “Canelo” al reconocer que es uno de los mejores boxeadores a nivel mundial, y que él decide con quien montarse en el cuadrilátero.

“Podría pelear con quien quiera. Es el tipo principal, es un campeón. Siento que ya está en ese nivel en el que ya demuestras tanto que ni siquiera necesitas probar nada. Creo que solo quiere obtener grandes peleas”, sentenció Ruiz.

