Para Canelo Álvarez su rivalidad con Gennady Golovkin es la más grande de su carrera y asegura sentirse motivado de cara al combate

Canelo Álvarez sigue calentando los motores de cara a su combate ante Gennady Golovkin el próximo 17 de septiembre en Las Vegas, Nevada y ahora en una entrevista declaró que la rivalidad con el kazajo es la más grande que ha cosechado en su carrera.

Álvarez destacó que por todo lo que lo ha involucrado con Golovkin en sus peleas anteriores, los comentarios que han hecho y las ganas que ha demostrado sobre el ring ha sido uno de sus mejores rivales.

“Sin duda, ha sido uno de los que más ganas (ha puesto en el combate), todo lo que ha hablado, tanto que ha dicho, es la tercera pelea así que ha sido la rivalidad más grande de mi carrera”, expresó el Colorado.

De igual manera dejó en claro que aunque su derrota el pasado mes de mayo ante Dmitry Bivol le haya afectado en su ego, desea salir adelante victorioso para continuar con los objetivos que tiene trazados en su carrera.

“(La derrota en la pelea ante Bivol) me ha dado más motivación, más ganas de seguir adelante, de volver al cuadrilátero, pero sí, siempre lo he dicho, como cuando ganas, festejas, te pones feliz, cuando pierdes, hay que aceptarlo, así es, me tocó perder esa noche, hay que aceptarlo y seguir adelante, así es”, comentó.

“Duele y sigue doliendo, pero al final cuentas estamos aquí, al pie del cañón. Cuando buscas grandeza en el camino hay muchos baches, te vas a tropezar muchas veces, pero eso no quiere decir que no vas a lograr el objetivo y ahí seguimos en ese camino”, añadió.

Por último Canelo Álvarez dejó en claro también que se siente feliz de poder subir al ring en días cercanos al Día de la Independencia de México es un placer para él.

“Siempre ha representado mucho para mí, para mí es un orgullo representar a mi país en fechas importantes, estas fechas en que todos los mexicanos nos unimos. Me siento muy orgulloso de representarlos y pintarme de verde, blanco y rojo”, finalizó.

