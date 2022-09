¿Eres indocumentado y estuviste expuesto al polvo tóxico de los ataques del 9/11 en NYC?… 21 años después puedes tener ayuda médica

¿Trabajabas en la denominada ‘Zona Cero’ del Bajo Manhattan entre el 11 de septiembre de 2001 y el 31 de julio de 2002?¿Sabías que aunque seas indocumentado, puedes ser beneficiario de programas de ayuda de salud de por vida?

A pocos días de la conmemoración de los 21 años del ataque a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, líderes electos siguen llamando la atención a una realidad compleja: Gran parte de los trabajadores civiles de tiendas, comercios y oficinas de los alrededores de la escena del desastre, que sufrieron la exposición de 1,2 millones de toneladas de restos de escombros, hollín y cenizas tóxicas cancerígenas, quizás han enfrentado afecciones de salud y no han reclamado sus compensaciones.

Es más, se calcula que apenas el 10% de los afectados elegibles, ha optado por recibir ayudas de los programas de salud.

Por ello, el anteproyecto de ‘Ley de Aviso 11-S’ (A-9715) introducido en la Asamblea Estatal requeriría a las empresas con 50 o más empleados que estuvieron en funcionamiento entre septiembre de 2001 y mayo de 2002, dentro de la zona de exposición del Bajo Manhattan, que notifiquen a sus empleados actuales y anteriores, sobre su derecho a registrarse bajo la Ley de Reautorización de Compensación y Salud James Zadroga 9/11, que reautorizó el Programa de Salud del World Trade Center (WTC) hasta el 2090.

Este miércoles el asambleísta Nader Sayegh de NY ecabezó la petición para que aprueben la ‘Ley de Aviso 9-11’. (Foto: F. Martínez)

“No todos los afectados vestían uniformes”

Este miércoles, los asambleístas Nader Sayegh y J. Gary Pretlow, se unieron a defensores legales de las víctimas directas e indirectas del 11 de Septiembre, para convocar audiencias públicas para la aprobación de esta iniciativa, la cual obligaría a los dueños de negocios y oficinas informar a su fuerza laboral de su elegibilidad para sus beneficios.

“No todos nuestros héroes de hace 21 años vestían uniformes. Aquellos que regresaron a sus trabajos al sur de Canal Street y mantuvieron a la economía en movimiento, respiraron el mismo aire tóxico que nuestros rescatistas”, aseveró Sayegh.

Con la propuesta de ‘Ley de Aviso 11-S’ se pretende crear otra capa de protección y de información directa a miles de trabajadores, que posiblemente no saben que tienen derecho a atención médica, especialmente quienes enfrentan diagnósticos de cáncer, enfermedades respiratorias y mentales.

De acuerdo con los argumentos expuestos por los defensores de esta legislación, la Agencia del Departamento de Protección Ambiental de EE. UU. dijo en su momento a cerca de 400 mil neoyorquinos que regresaran a su trabajo, escuelas y sus casas.

Pero con el pasar de los años se demostró que quedaron en el aire por meses agentes muy contaminantes y tóxicos.

A la fecha, se vinculan más de 4,610 muertes por enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre, un número que supera a las 2,966 personas que murieron el día de los ataques.

“Necesitamos hacerles saber a los sobrevivientes que tienen un salvavidas, y no tienen que ahogarse en deudas, por costosos tratamientos”, remató el legislador neoyorquino.

En este grupo se encuentran empleados de restaurantes, de tiendas por departamento, de comercios variados, oficinas, corporaciones de servicios financieros y obreros de la construcción.

El abogado Michael Barasch remarca que el estatus migratorio no es una limitante para quienes requieren apoyo médico y padecen enfermedades asociadas con la nube de polvo tóxico que inundó al Bajo Manhattan por los atentados. (Foto: F. Martínez)

No importa el estatus legal

Por su parte, el abogado Michael Barasch, defensor legal del 11 de septiembre, que ha ayudado a más de 25,000 sobrevivientes del ataque terrorista a tener acceso a compensaciones, incluidos bomberos y policías, fue categórico en aclarar a la comunidad de indocumentados que no tengan temor a solicitar ayuda.

“Observamos que miles de afectados, por no tener papeles, han preferido resistir en silencio cuadros de salud. Se han endeudado y lamentablemente otros están muertos o discapacitados“, subrayó.

Cualquiera que haya estado regularmente en el área durante algunos lapsos de tiempo posteriores al ataque, es elegible para inscribirse en el Programa de Salud WTC, en donde recibirá atención médica gratuita de por vida, a través del Fondo de Compensación de Víctimas.

Más de 115,000 personas se han inscrito hasta ahora, pero hay cientos de miles que no lo han hecho y la razón principal, podría ser que no contaban o no cuentan todavía con documentación legal. Y asumen que serían rechazados.

“Como experto legal les exhorto a que tengan confianza. Pierdan el miedo y busquen información, para reclamar lo que por derecho humano le corresponde”, acotó Barasch.

Lesiones agudas y traumáticas en la piel, trastornos de las vías respiratorias y digestivas, algunas formas de cáncer, trastornos de salud mental y musculoesqueléticos figuran en el inventario de las patologías derivadas de este atentado, pero cuyas consecuencias en la salud pública todavía se está analizando.

Un foco: trabajadores de construcción

Los gastos médicos, especialmente por cáncer y enfermedades respiratorias, son extremadamente costosos, existen registros de algunos pacientes que a menudo se quedan con facturas enormes, que no pueden pagar. El promedio de estos ‘biles’ es de $42,000 en el año siguiente a un diagnóstico de cáncer.

Justamente, la nueva legislación está diseñada para evitar estos endeudamientos, a través de fondos que estarán disponibles por años.

En este sentido, Louis J. Coletti, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Empleadores de Oficios de la Construcción (BTEA), en representación de 1,200 contratistas informó que hay estimaciones sobre por lo menos 3,000 trabajadores de la construcción que no han hecho reclamos y estuvieron por semanas expuestos a los elementos contaminantes.

“Vemos que muy pocos son conscientes que la cobertura de salud proporcionada a quienes estuvieron al frente de servicios de emergencia, también está disponible para ellos”, remarcó.

Los impulsores de esta legislación están claros que seguir el rastro de quienes son elegibles a beneficios y no lo han hecho es muy complicado, especialmente para quienes trabajaron en el área en empresas que ya cerraron o se mudaron.

“Siempre hay formas de documentar que en efecto fuiste víctima. Y estuviste trabajando aquí. Cada caso es particular. Incluso con compañeros testigos se puede comprobar. La idea es perder el miedo y consultar”, insistió el abogado Michael Barasch.

El Programa de salud del WTC paga el tratamiento médicamente necesario de condiciones certificadas, siempre que sea proporcionado por un proveedor o una farmacia afiliada a este programa.

400 toneladas de amianto

Informes muy precisos divulgados con los años, especifican cómo el humo esparcido por el aire neoyorquino era muy perjudicial para la salud. Por ejemplo, se precisó cómo en las Torres Gemelas había más de 400 toneladas de amianto, un compuesto potencialmente cancerígeno. Las partículas de ese material sobrevolaron el cielo de Manhattan durante semanas.

Con el derrumbe de los que fueron los edificios más altos del mundo, se generó una humareda que estaba compuesta por restos del combustible de los aviones, de equipos electrónicos, mercurio, asbesto y amianto, especifican muchos reportes.

El área de desastre de Nueva York para los sobrevivientes es el área del Bajo Manhattan se calcula al sur de la calle Houston e incluye cualquier cuadra de Brooklyn que se encuentre dentro de un radio de 1.5 millas del antiguo sitio del World Trade Center.

¿Quienes son elegibles al Programa de Salud del WTC?

El Programa de Salud del WTC ofrece seguimiento y tratamiento de salud para los socorristas y los sobrevivientes que por un tiempo estuvieron expuestos a material tóxico producto del ataque terrorista que terminó derribando a las Torres Gemelas en el Bajo Manhattan el 11 de Septiembre de 2001.

El beneficio es específico para personas que estuvieron presentes en el área de desastre de la ciudad de Nueva York y fueron afectados por la nube de polvo el 11 de septiembre de 2001.

Además para quienes trabajaron, residieron o asistieron a la escuela, guarderías u otros servicios para adultos en esa área desde el 11 de septiembre de 2001 hasta el 31 de julio de 2002.

Estos servicios, junto con el asesoramiento de los beneficios, se ofrecen sin costo para las personas elegibles.

El Programa para Sobrevivientes presta servicio a los residentes y trabajadores locales, a los empleados municipales y voluntarios, a las personas expuestas a la nube de polvo inicial y a las personas que participaron en las tareas de eliminación y limpieza de escombros.

El Programa de Salud del WTC tiene clínicas en Manhattan, Queens, Long Island, Nueva Jersey, Staten Island y Hudson Valley.

Los sobrevivientes del ataque al WTC pueden obtener las solicitudes en http://www.cdc.gov/wtc/enroll.html o llamando al 888-982-4748.

Las solicitudes se encuentran disponibles en español.

Un beneficio subutilizado: