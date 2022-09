Fallece ‘Marciano’ Cantero, vocalista de Enanitos Verdes, a los 62 años

El icónico vocalista del grupo de rock Enanitos Vedes, Horacio “Marciano” Cantero, falleció este jueves a los 62 años, en Mendoza, Argentina, donde permanecía hospitalizado desde hace unos días.

De acuerdo con medios locales, Cantero fue intervenido quirúrgicamente tras padecer complicaciones renales, provocando la extirpación de uno de sus riñones. También trascendió que se le extirpó parte del bazo.

Antes de su fallecimiento, el músico presento complicaciones en el riñón restante, según se especificó en el informe médico oficial, difundido por varios portales argentinos.

“Lamentablemente no pudo superar las complicaciones. Quiero agradecer personalmente a todos los fans, a todos los amigos de la vida, a la familia, todos los rezos y el apoyo que hemos recibido estos días“, señaló Javier Cantero, hijo de “Marciano”, a los medios de su país.

“También quiero agradecer a la Clínica de Cuyo porque fueron unos genios absolutos. Por más que estoy muy triste, miro estos 30 años que pude pasar con él. Cada día que pude pasar con él fueron un regalo. No puedo también dejar de estar feliz por el gran hombre que era y por todo el amor que le devolvieron en estos días”.

‘Un Marciano’ muy querido en la industria

Horacio Eduardo Cantero Hernández (su nombre completo) fue el vocalista y líder de la agrupación de rock argentino Enanitos Verdes, que, entre otros logros, presume tener una de las canciones más reproducidas de la plataforma Spotify: “Lamento Boliviano“, con más de 394 millones de escuchas.

De acuerdo con el diario El Clarín, Hernández “dio sus primeros pasos en Mendoza junto al guitarrista Felipe Staiti y el baterista Daniel Píccolo. Juntos, a fines de los años 70 se convirtieron en la banda más popular de Mendoza y decidieron probar suerte en Buenos Aires”.

Considerado por sus amigos y familiares como un ser humano simpático, humilde y que ostentaba un gran sentido del humor, "Marciano", como le decían de cariño, se convirtió junto a sus compañeros de Enanitos Verdes en un ícono del rock en español.

El mayor golpe de fama de la banda llegó con su segundo álbum de estudio, Contrarreloj, de donde se desprenden temas clásicos como “La Muralla Verde”, “Cada Vez que Digo Adiós” y “Tus Viejas Cartas”, mismas que dieron la vuelta a toda Latinoamérica, siendo muy bien recibidas en México.

Tras la reciente pandemia por coronavirus, los Enanitos Verdes se encontraban por reactivar su gira internacional de aniversario, con la cual festejaban sus 40 años de carrera.

Apenas en abril pasado deslumbraron a sus fans mexicanos con un concierto a reventar en el Auditorio Nacional; tenían planeado visitar otras localidades de la República Mexicana.