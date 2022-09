Captan a Alexa Dellanos debajo del agua con tanguita y sin sostén

“¿Adónde quedó la bolita?”, dice una famosa canción del grupo mexicano Garibaldi, aquí la misma letra aplicaría sólo cambiando la palabra “bolita” por sostén, y es que parece que Alexa Dellanos se olvidó de esta pieza del bikini en tierra firme.

Ahora que Alexa Dellanos lleva la cabellera con un color casi rojizo, algunos podrían decir que representa la versión más erótica de La Sirenita. Y es que aunque queramos quitarle el título de erotismo, con sus formas y actividades es casi imposible.

Sólo hay que ver cómo se ejercita para que muchos crean que en Instagram han logrado acceder al contenido de OnlyFans de alguna celebridad. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Hay que mencionar que celebridades como Alexa Dellanos que han encontrado en Instagram una plataforma para mostrar su belleza de sexy manera, tienen en común la pasión por el lujo y es que como ella Noelia también ama los bolsos de la casa Hermes. View this post on Instagram A post shared by Noelia (@noeliaofficial)

Alexa, sabemos, posee una colección de bolsos de lujo bastante amplia, aquí te mostraremos algunos de estos que ella ha dejado ver en Instagram, también. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos) View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos) View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos) View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Lee más de Alexa Dellanos aquí:

Los candentes videos de Alexa Dellanos en bikini de hilo rosado que poco cubre su retaguardia

Alexa Dellanos eleva la temperatura cubriendo sus prominentes atributos sólo con una toalla

Alexa Dellanos luce sus curvas en minibikini mientras convive con varios cerdos en Bahamas