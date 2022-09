Eminem habla sobre la sobredosis de drogas que casi lo mata: “Mi cerebro tardó mucho tiempo en volver a funcionar”

Eminem ha hablado por primera vez sobre su sobredosis casi mortal y su difícil recuperación. El cantante de 49 años luchaba contra su adicción a los medicamentos recetados cuando fue hospitalizado en diciembre de 2007 tras tomar una sobredosis de metadona.

Ahora, tras más de una década del difícil momento, el cantante ofreció una entrevista íntima al podcast ‘Paul Pod’, conducido por Paul Rosenberg, antiguo mánager del ganador del Grammy, en la que dijo:

“Me llevó mucho tiempo que mi cerebro volviera a funcionar” Eminem

Tras la sobredosis, el artista, cuyo nombre real es Marshall Mathers, volvió a consumir, pero asustado por la experiencia cercana a la muerte, entró en rehabilitación y finalmente terminó su tratamiento en abril de 2008.

Según el intérprete de ‘The Real Slim Shady’ y su representante, los médicos probaban medicamentos para ayudarlo a estabilizar su estado.

El autor de ‘Angry Blonde’ recordó que tomaba “entre 75 y 80 valiums por noche” mientras se desintoxicaba y trabajaba en su álbum ‘Relapse’.

Durante ese tiempo se filtró un tema llamado ‘Detroit Basketball’. “Fue muy raro, porque mientras mi cerebro se volvía a encender, empecé a repasar líneas como: ‘Espera, eso no es bueno’. Si te acuerdas, no sé qué versión se filtró, pero si te acuerdas, había como 20 versiones de esa canción”.

El compositor admitió en una entrevista con Vulture en 2017, que la música que creó mientras era adicto y estaba en recuperación no era la mejor.

“‘Encore’ (el álbum anterior a su sobredosis) era mediocre, y ‘Relapse’ fue lo mejor que pude hacer en ese momento-“, dijo.

“Estaba tan aturdido que la gente que me rodeaba pensaba que podría haberme provocado daños cerebrales. Estuve en una extraña niebla durante meses. Literalmente, no tenía sentido; hacía tanto tiempo que no cantaba sin un montón de Valium y Vicodin. Tuve que volver a aprender a rapear”, añadió.

Después de estar sobrio durante más de una década, el creador de ‘Marshall Mathers Foundation’ ha publicado un álbum de grandes éxitos, ‘Curtain Call 2’. La colección de 35 temas contiene canciones de ‘The Marshall Mathers LP 2’, ‘Recovery’ y ‘Relapse’, así como colaboraciones con Rihanna y Beyoncé. View this post on Instagram A post shared by Marshall Mathers (@eminem)

