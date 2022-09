Rosalía lanza el álbum “MOTOMAMI+”, una versión con 7 canciones nuevas

La artista española Rosalía estrenó este viernes su álbum “MOTOMAMI+”, una versión actualizada de su disco “MOTOMAMI” y que cuenta con 8 canciones adicionales, entre las que figura su aclamado tema “Despechá”.

“Thank Yu :)”, “LAX”, “LA KILIÉ”, “AISLAMIENTO”, “CHIRI”, una grabación de “LA FAMA” en directo desde el Palau Sant Jordi (Barcelona) y un ‘remix’ de “CANDY” con el pueretorriqueño Chencho Corleone son las 7 canciones que acaban de conformar este trabajo discográfico que, en total, cuenta con 24 pistas.

La cantante natural de Sant Esteve Sesrovires (Cataluña, España) había estado alimentado los rumores del lanzamiento de un nuevo álbum durante su gira mundial con “MOTOMAMI” y fue el pasado 3 de septiembre, en el transcurso de su concierto en San Juan (Puerto Rico), cuando confirmó la noticia.

Horas antes del estreno oficial de este nuevo disco, disponible ya en todas las plataformas digitales, Rosalía publicó en sus redes sociales la portada del proyecto, que replica la imagen de “MOTOMAMI” pero con un fondo rojo en vez de blanco y añadiendo el signo ‘+’ en su popular casco de motera.

“Hoy a las 0:00 para todas mis motomamis, por estar siempre ahí y por cantaros los temas cuando ni habían salido”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.

Rosalía ha ido compartiendo fragmentos de estas canciones durante el tour internacional de “MOTOMAMI” con el que va a recorrer 46 ciudades repartidas por 15 países y que próximamente le llevará a Norteamérica, antes de terminar en Europa con una última actuación en el recinto Accor Arena de París el 18 de diciembre.

“MOTOMAMI” ha sido elegido recientemente como “Mejor Álbum de 2022” por medios como las revistas TIME, Rolling Stone o Billboard y su tema “Despechá” se sitúa como uno de los más reproducidas este verano en la plataforma Spotify.

Además, Rosalía estrenó la semana pasada su esperada colaboración con el neoyorquino Romeo Santos, titulada “El Pañuelo”, en la que demuestra su capacidad para fusionar sonidos flamencos con la bachata. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Sigue leyendo: Rosalía presume de cuerpazo en sensual bikini rojo

– El Global Citizen se queda sin Jennifer López, pero llega Rosalía con su gira “Motomami”

– Rosalía suelta su gran amor por Shakira en su concierto en Colombia