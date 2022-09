Kuno Becker, protagonista de la película “Goal” confesó que intentó quitarse la vida tras estar sumergido en las adicciones

El afamado actoy Kuno Becker, conocido por estelarizar la conmovedora saga de películas “Goal”, rompió el silencio por primera vez para hablar de todos los problemas que tuvo en su vida producto de las adicciones.

A través de un video en redes sociales, el que le dio vida a “Santiago Múñez”, contó la fuerte depresión que sufrió en el 2016, y que lo llevó a caer en las drogas para “calmar la tristeza” que tenía.

“Probé muchas cosas para salir de la depresión. Remedios, lecturas y hasta cometí la inmensa pendejada de probar las drogas, en este caso la cocaína. Había escuchado que la cocaína te hacía sentir mucho mejor y que no había forma de deprimirse estando drogado”, aseguró Becker en el video.

El actor, que compartió increíbles escenas con grandes estrellas del fútbol como David Beckham, Ronaldo Nazario, Raúl González y Zinedine Zidane, confesó que incluso intentó quitarse la vida, pero ocurrió algo que lo impidió.

“La vida no valía nada, y no tenía sentido mi vida, y estuve a punto de cometer el error más grande, que era quitarme la vida. En ese momento vi a mi abuelo dentro de mi estrés mental, no estoy seguro de haberlo visto porque no creo en fantasmas, solo en alucinaciones, pero recuerdo que me dijo “¿te vas o te quedas?”. Tenía una pistola en la boca y estuve a punto de quitarme la vida por depresión“, manifestó.

Vale destacar que en medio de su crisis, Kuno Becker decidió someterse a un plan de rehabilitación, y asegura que actualmente está limpio de drogas. Además se disculpó con todos los que hirió por su comportamiento bajo las drogas y el alcohol.

“Pedí disculpas a aquellos que lastimé. Yo me metí solo a rehabilitación e hice una carta con una lista de personas a las que había lastimado. A la mayoría los llamé y los vi en persona”, sentenció.

Le puede interesar:

Kuno Becker se vacuna contra Covid-19, tras saber que Paty Navidad se contagió y está hospitalizada

Kuno Becker reveló que sus padres no le dieron cariño y lo corrieron de casa

Kuno Becker en polémica por recrear video de Vicente Fernández ‘tocando’ a una fan