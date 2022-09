Una persona gana premio de $25 mil dólares al año de por vida jugando a la lotería, pero espera 9 meses para cobrar su premio

Casi nueve meses después de ganar un premio de lotería en donde le darían $25 mil dólares al año de por vida en la Lotería del Estado de Massachusetts, un jugador finalmente se presentó para reclamar su premio.

El premio, que se ganó el jugador con un boleto del juego ‘Lucky for Life’, fue vendido en la población de Teaticket, y fue reclamado el 1 de septiembre por un fideicomiso, según anunció recientemente la lotería del estado.

El fideicomiso C & C Revocable Trust of East Falmouth estuvo representado por la administradora Paula Barbosa. El premio se reclamó en la sede de la Lotería del Estado de Massachusetts en la ciudad de Dorchester y la persona ganadora optó por recibir su premio en forma de un solo pago único en lugar de las anualidades. El pago único final fue de $390 mil dólares antes de impuestos.

En ocasiones, algunos ganadores de lotería esperan varios meses para cobrar su premio para armar un plan para recibir una gran cantidad de dinero. También suelen escoger cobrar a través de un fideicomiso para que su identidad no se dé a conocer.

El boleto ganador se compró en la tienda Express Mart, ubicada en la calle 4 Alphonse St.

La tienda también recibirá un bono de $5 mil dólares solo por haber vendido el boleto.

Hasta el momento, el premio de lotería más grande que se ha ganado en Massachusetts este año fue de $16.3 millones de dólares, que formaba parte del juego Megabucks Doubler.

Este boleto se compró en la tienda Cumberland Farms en la ciudad de Ware. También hubo dos premios de $15 millones de dólares que se ganaron este año.

