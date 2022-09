Ancelotti le cierra la puerta a Mbappé: “Con Vinicius y Rodrygo no pensamos en nadie más”

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti, salió al paso de los nuevos rumores sobre la posibilidad de que Kylian Mbappé finalmente pueda llegar al Santiago Bernabéu la próxima temporada y dejó saber que ya tiene a los delanteros que necesita para hacer su trabajo.

En la previa del partido entre Real Madrid y RB Leipzig correspondiente a la segunda fecha de la Champions League, Ancelotti fue preguntado sobre la polémica revelada este lunes sobre el contrato de Mbappé con el Paris Saint-Germain (PSG), el cual terminaría antes de lo esperado.

“Estamos ilusionados con la delantera que tenemos, sobre todo con los jóvenes. Karim (Benzema) nos ilusiona mucho, pero cuando un joven sale nos ilusiona más. Lo que están haciendo Vinicius y Rodrygo… No pensamos en otro en este momento, no hay duda. Estamos focalizados en este”, puntualizó el italiano.

Real Madrid enfocado en la Champions

En cuanto al segundo encuentro de la Champions, el técnico ‘merengue’ declaró que “el del RB Leipzig es un partido importante para la clasificación del grupo”, recordando que se llevaron el triunfo en la primera jornada ante el Celtic en Glasgow por 3-0.

“Viene un equipo que ha tenido problemas al principio de la temporada, lo ha hecho bien en el último partido ante el Borussia Dortmund. Tiene jugadores con mucha habilidad técnica y velocidad. Son cosas que tenemos que evaluar para plantear un buen partido y ganarlo”, destacó del Leipzig.

Por otra parte, Carlo Ancelotti admitió que la Liga de Campeones es una competición a la que le tiene un cariño especial. “No sabía que ya han pasado 25 años desde mi estreno. Esta competición me ha dado mucha felicidad y, otras veces, algo de tristeza. Con mis equipos he tenido mucho éxito y el objetivo es seguir teniéndolo. Tenemos una plantilla para seguir luchando por conseguirlo. Es una competición en la que nunca se sabe lo que va a pasar”, expresó.

Entre tanto, se refirió a la reacción de Marco Asensio tras no ver minutos en el partido del fin de semana contra el Mallorca. “Ahora no se puede considerar un joven ni un veterano. Debe aguantar. La reacción a su enfado ha sido buena, ha entrenado bien. Hay dos maneras de reaccionar: entrenar mejor o bajar los brazos. Lo ha hecho bien y tiene la oportunidad de jugar este miércoles”, sentenció.

