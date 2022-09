El dominicano Framber Valdez igualó a Jacob deGrom en salidas de calidad en una temporada

El béisbol de las Grandes Ligas está presenciando uno de los momentos más dominantes en la actual temporada y por fortuna, viene de la mano de un lanzador dominicano, especialmente Framber Valdez; quien igualó a Jacob deGrom en un selecto grupo entre los escopeteros.

Valdez tuvo una magistral presentación ante los Tigres de Detroit en el Comerica Park en donde completó los nueve episodios con 107 pitcheos y en dicho tramo solamente toleró solo seis imparables y recetó a un total de ocho bateadores.

De esta manera, el siniestro hilvanó su vigésima cuarta presentación de calidad en la actual temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Esto le sirvió para igualar en el primer puesto a nada más y nada menos que a Jacob deGrom; dicha marca la estableció en la campaña del 2018.

Framber Valdez threw a complete-game shutout tonight, and tied the MLB record with his 24th consecutive quality start 👀👏 pic.twitter.com/A2wxBkasYF — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 13, 2022

“Es algo grande para mí. Me demuestra todo el trabajo duro que he dedicado, estos son los resultados que he estado obteniendo. Es una de esas metas que me había trazado, y es algo que me va a ayudar bastante en el futuro”, comentó Framber Valdez a Las Mayores.

Pero no todo queda aquí, sino que el dominicano aún tiene la oportunidad de igualar nuevamente a Jacob deGrom en este mismo récord, ya que la máxima racha de aperturas positivas es de 26 por el mismo derecho Mets de Nueva York y también, Bob Gibson en las zafras de 1967 y 1968.

“El muchacho está enrachado. Y cuando estás enrachado, los pensamientos son positivos y luego vienen cosas buena. Lanzó un gran partido esta noche, quien sabe si volverá a lograr esto de nuevo. Me refiero a que, esta es una racha bien difícil de alargar. Es una racha monumental. Igualó el récord de todos los tiempos”, añadió Dusty Baker.

Po último, Valdez también consiguió su primera blanqueada en su carrera en el béisbol de las Grandes Ligas, algo que demuestra el buen momento que está viviendo en el montículo y que está conduciendo a los Astros de Houston a un nuevo banderín del Oeste de la Liga Americana.

