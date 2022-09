Crece en NYC petición para que se otorgue permiso de trabajo inmediato a inmigrantes recién llegados que buscan asilo

Más de 11,000 inmigrantes, muchos de ellos provenientes de Venezuela y Centroamérica, que en las últimas semanas han sido enviados desde estados como Texas y Arizona en autobuses hasta la ciudad de Nueva York, han visto “las verdes y las maduras” para poder adaptarse y poder sobrevivir, mientras se resuelve su estatus migratorio, a pesar de las ayudas disponibles que la Gran Manzana ha estado entregando.

Y en medio de la búsqueda de soluciones que hagan más llevadero el día a día para estos inmigrantes, y que de paso no causen un impacto en los recursos de la Ciudad, crece el llamado para que el gobierno federal otorgue permisos de trabajo a los recién llegados y puedan tener una fuente de ingresos en Nueva York.

La sugerencia, que fue planteada por el alcalde, Eric Adams, el martes, durante su visita a Washington, ha hecho eco entre líderes y organizaciones defensoras de inmigrantes, quienes piden a la Administración Biden que no deje sola a la Gran Manzana para afrontar este nuevo reto.

El mandatario local planteó que en momentos en que muchos negocios y empresas en diferentes áreas han manifestado la escasez de trabajadores, pudieran beneficiarse de los inmigrantes recién llegados y al mismo tiempo ellos tendrían mejores condiciones y la Ciudad no tendría que hacerse cargo de su sostenimiento.

“Hay un par de cosas que debemos hacer. Creo que es imperativo que analicemos el empleo. Les decimos a los migrantes y solicitantes de asilo: ‘puedes venir al país pero durante seis meses no puedes trabajar’. ¿Qué. Por seis meses no puedes trabajar?. Así que por seis meses tienes gente que simplemente se sienta de brazos cruzados, esperando”, comentó el burgomaestre.

Adams señaló que si no se les conceden esos permisos de trabajo de manera inmediata en los primeros seis meses de llegada a los inmigrantes que han solicitado asilo, la carga económica debería ser asumida por el Gobierno federal.

“Entonces, ¿quién se supone que debe pagar la cuenta por eso? Si el gobierno federal dice que durante seis meses no pueden trabajar, entonces el gobierno federal debería decir durante seis meses que compensaremos eso. Porque alguien tiene que pagar por eso. Tampoco es justo“, agregó el Alcalde insistiendo en aprovechar las profesiones y habilidades laborales de los recién llegados.

“Lo extraño es que, particularmente en Nueva York y en todo el país, hay tanta demanda de empleados. Muchas de mis industrias se mueren por conseguir empleados. Entonces, si eres una enfermera de Venezuela, ¿por qué te hago sentar y no usar tu profesión médica para ayudar en los hospitales que tenemos escasez de enfermeras? Si eres ingeniero, tenemos escasez de ingenieros. Si eres maestro, tenemos escasez de maestros, maestros bilingües. Entonces ese retraso de seis meses está creando una crisis mayor“, agregó Adams.

Adams mencionó que el lunes pasado llegaron cientos de inmigrantes, entre ellos un grueso grupo de solicitantes de asilo, y anticipó que llegarán miles más en las próximas semanas, a quienes se les darán los servicios que requieran.

“Los aproximadamente 60 hombres sobre los que se informó desde el lunes por la noche llegaron con un grupo de varios cientos más y se les proporcionó refugio temprano al día siguiente, ya que informamos de inmediato a las partes interesadas relevantes. Continuaremos trabajando todos los días con aquellos que quieran asociarse en este trabajo vital para brindarles a estas personas el refugio y los servicios que necesitan desesperadamente”, dijo el Alcalde.

Murad Awawdeh, director ejecutivo de la organización New York Immigration Coalition (NYIC), aseguró que es esencial que los solicitantes de asilo aseguren el derecho a trabajar en Nueva York lo más rápido posible, para que puedan comenzar a construir sus nuevas vidas e hizo un llamado a las autoridades federales a que aceleren esa gestión.

“El Departamento de Seguridad Nacional debe trabajar con la Ciudad de Nueva York para facilitar permisos de trabajo acelerados para los solicitantes de asilo y extender la libertad condicional para los solicitantes de asilo de tres meses a por lo menos un año“, aseguró el defensor de los inmigrantes, al tiempo que urgió que se destinen más fondos de ayuda a la Gran Manzana para hacerle frente a la oleada de inmigrantes recién llegados.

“El gobierno federal debe hacer más para coordinarse con los gobiernos del Estado y de la ciudad de Nueva York para brindar apoyo y recursos a los solicitantes de asilo. En lugar de centrarse en la aplicación de la ley, el enfoque coordinado debe centrarse en desarrollar un modelo sostenible de recepción humanitaria”, comentó Awawdeh. “Los solicitantes de asilo necesitan apoyo para vivienda permanente, atención médica, representación legal y educación, para garantizar que no solo puedan sobrevivir en Nueva York, sino prosperar”.

Yesenia Mata, directora La organización La Colmena, de Staten Island, también se sumó al mismo clamor y dejó en claro que la Gran Manzana siendo una urbe que acoge a los recién llegados, necesita mayor apoyo.

“La Ciudad de Nueva York es una ciudad que le da la bienvenida al inmigrante y no vamos a cerrarle las puertas a los que aún vienen llegando. Estamos de acuerdo con el Alcalde Mayor Adams en su llamado a pedir ayuda Federal porque se necesitan más recursos”, dijo la activista, quien insistió en la necesidad de que se concedan permisos de trabajo lo más pronto posibles para quienes están en sus diligencias de asilo.

“Esperemos que otros estados también se levanten y apoyen a la ciudad de Nueva York para asegurarnos que haya apoyo en todos lados para el inmigrante, incluso a que obtengan un permiso para trabajar“, advirtió Mata.

Nilbia Coyote, directora de la organización NICE, agradeció que el alcalde Adams esté llevando la batuta en la solicitud para que se concedan permisos de trabajo a inmigrantes recién llegados e instó a Washington a hacer lo propio para tenderle la mano a los inmigrantes enviados de estados como Texas y Arizona que siguen llegando a los cinco condados.

“Nos da gusto que el alcalde esté presionando al Gobierno Federal a responder a esta crisis con acción concreta e inmediata. El Gobierno Federal debe otorgar recursos a nuestra Ciudad para poder lidiar dignamente con una crisis política creada por otros gobernadores que usa a nuestra gente”, dijo la líder comunitaria, manifestando que hay que poner la cara no solo por los recién llegados sino también por otros inmigrantes que padecen por no tener estatus migratorio.

“Los permisos de trabajo temporales pueden ayudar a muchos solicitantes de asilo a encontrar trabajos dignos mientras lidian con el largo proceso de petición, pero esperamos que el alcalde utilice su influencia para presionar al Presidente y al Gobierno Federal para ofrecer una solución más expansiva y permanente a mucha más comunidad inmigrante indocumentada que no debemos dejar de lado, creando más inequidades que pueden dividir a nuestra comunidad inmigrante”, aseguró Coyote. “Por ello, pedimos soluciones parecidas y una reforma migratoria integral que no solo ayudaría a los solicitantes de asilo, sino también a las millones de personas que han estado luchando por un estatus en esta Ciudad por décadas.”

La activista de paso le pidió al Alcalde y al Concejo Municipal que tengan en cuenta el impacto que la distribución del presupuesto de la Ciudad tendrá en diferentes sectores con la llegada de más inmigrantes.

“No podemos ignorar tampoco que las prioridades presupuestales de la Ciudad también tienen un impacto en esta crisis. Los cortes al presupuesto de educación y el enfoque en policía en vez de albergues o agencias de apoyo ha empeorado la situación, nos preocupa, y nos interesa que sean tomadas en cuenta de forma integral. Organizaciones como NICE seguimos haciendo lo que podemos con pocos recursos, pero necesitamos el apoyo y recursos de la ciudad”, concluyó la defensora.

Inmigrantes recién llegados como Luis C, quien llegó a la Gran Manzana desde Texas hace cuatro meses y quien afirma estar viviendo momentos difíciles en Nueva York, entre la tensión emocional que significa su caso de asilo y la falta de suficientes ingresos, confesó que tener un permiso de trabajo pronto, mejoraría su condición.

“Yo tengo que confesar que a pesar de la ayuda de la Ciudad, me ha tocado trabajar en cosas de limpieza, y en una factoría largas horas, en cosas que no estaba acostumbrado, y si me dieran un permiso de trabajar, podría incluso ser útil aquí en mi profesión de sicólogo en alguna organización”, comentó el colombiano.

El Caucus Hispano del Congreso también está solicitando fondos para que las ciudades no tengan la carga de tener que desembolsar más dinero para atender a los inmigrantes en busca de asilo, y pidieron de manera formal que haya partidas federales que alivianen esa crisis en las municipalidades.

A través de una carta al Subcomité sobre Seguridad Nacional del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, los congresistas Adriano Espaillat, Eleanor Holmes Norton y Jesús G. “Chuy” García, que respaldaron otros 20 miembros de la Cámara, solicitaron se asignen $50 millones por encima del nivel del presupuesto fiscal promulgado para el año 2022 para el Programa de Alimentos y Refugio en Emergencias (EFSP) de FEMA, para dar asistencia humanitaria a los migrantes.

“Mientras el gobernador de Texas, Greg Abbott, continúa jugando juegos políticos con miles de vidas de migrantes, nuestra respuesta debe ser rápida y sólida para garantizar que las ciudades santuario tengan los recursos adecuados para brindar asistencia humanitaria a las personas desplazadas que buscan asilo aquí en nuestra nación”, dijo el congresista Espaillat, de Nueva York. “Cuando miles de migrantes comenzaron a llegar a la ciudad de Nueva York, los recibimos con los brazos abiertos y los conectamos con recursos viables. Nuestra solicitud de esta financiación de emergencia se utilizará para ayudar a reforzar aún más programas vitales en nuestros esfuerzos para brindar ayuda y asistencia a las personas y familias vulnerables que buscan nuestro apoyo en este momento crítico”.

Datos de inmigrantes recién llegados enviados de Texas y Arizona a NYC