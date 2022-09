Karol G cumple un sueño: ‘La Bichota’ se presenta en el Madison Square Garden

Karol G acaba de cumplir un sueño que tenía desde hace muchos años: la colombiana se presentó por primera vez en el Madison Square Garden, uno de los recintos más importantes del mundo del arte y el entretenimiento en Estados Unidos y el mundo.

La intérprete de ‘Provenza’ y ‘Bichota’ llegó a este escenario con su tour ‘Strip Love Tour USA 2022’ y vendió la totalidad de los boletos para la función. En su cuenta de Twitter previo al concierto Karol G manifestó toda la emoción que sentía por estar cumpliendo lo que soñó hace muchos años cuando iniciaba su carrera como artista.

“Hoy, después de 10 años de anotarlo en mi lista de sueños, VOY A CANTAR EN EL MADISON SQUARE GARDEN EN NEW YORK”, dijo la colombiana.

El show de Karol G quedó documentado en las redes sociales. Cuando interpretó ‘El makinon’ ella entró al escenario sobre un auto que iba bajando desde lo más alto del lugar. También se le vio en medio de un gran corazón de estructura negra, el cual forma parte de toda la escenografía elegida para este tour.

Uno de sus invitados para este concierto fue Maldy, el artista boricua con el que canta en ‘Gatúbela’, el tema que estrenó recientemente. El puertorriqueño fue el encargado de publicar el video de ese momento en su cuenta de Instagram y agradeció a la colombiana por llevarlo a esta importante presentación.

Cuando el ex integrante del dúo Plan B apareció en el escenario los gritos de las miles de personas que se encontraban en el Madison Square Garden no se hicieron esperar. En los comentarios que le dejaron en el video a Maldy lo elogiaron por su carrera musical, la cual consta de una larga trayectoria desde los inicios del género urbano.

“@maldysociety felicitaciones, estás dónde es que tienes que estar: en la cima!!! Sigue rompiendo, no le bajes”, le comentaron al boricua. View this post on Instagram A post shared by Maldy (@maldysociety)

