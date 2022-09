¿Meghan Markle está en problemas?, parece que su príncipe ya no quiere tomarla de la mano: Harry le hizo el “fuchi”

Parece que los duques de Sussex están atravesando un mal momento. Las malas lenguas se han desatado luego de ver cómo el príncipe Harry le hacía el “fuchi” a su esposa, al rechazar sostenerla de la mano. Las imágenes le están dando la vuelta al mundo y ahora muchos afirman que el hermano del heredero al trono ya no se deja manipular por su esposa.

¡Meghan Markle parece haber perdido su encanto! Nadie sabe qué es exactamente lo que ha desatado este mal humor en el hijo de la princesa Diana, pero en las últimas horas éste parece haberle permitido a las cámaras que captaran gestos en los que no parece muy complacido al lado de la madre de sus hijos.

En el video se puede ver cómo la cámara parecía querer captar un momento íntimo entre ambos, Meghan sostuvo la mano de su marido, éste la soportó por un par de segundos y luego optó por soltarla. La duquesa encontró la forma de tomarlo de nuevo y la cara de hastío del príncipe está dando mucho de qué hablar.

Esta reacción del príncipe ha sido comentada por especialistas que aseguran que la actitud de éste no sólo refleja incomodidad, no sólo hace ver que no quiere estar ahí, sino que además demuestra con todo su cuerpo el hecho de no se sentirse a gusto junto a su esposa, quien de alguna manera por sujetar su mano llevó a a la irritación a Harry, quien es conocido por ser un hombre sumamente ameno y amoroso.

Aquí el video en donde se produce el rechazo del príncipe a su duquesa:

