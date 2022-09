¿Meghan Markle es egocéntrica?; despedazan a la duquesa de Sussex por referirse a sí misma en 54 ocasiones, en su primer discurso en Inglaterra

Meghan Markle había permanecido en silencio después de su controvertida entrevista con Oprah Winfrey hace casi 18 meses, hasta el pasado 29 de agosto que habló con la revista The Cut, enfureciendo a la corona británica por algunas declaraciones.

La ex actriz había asegurado a la publicación que un actor sudafricano había comparado su boda con la liberación de Nelson Mandela; que aún tiene mucho que decir sobre su familia política; que el príncipe Harry cree que perdió a su padre a causa de su relación y; que su existencia “trastornó” la dinámica y jerarquía de los Windsor.

Una situación similar ocurrió el domingo pasado cuando la ex protagonista de ‘Suits’ pronunció su primer discurso en Reino Unido desde que se deslindó de la corona y provocó que numerosos medios destacaran “lo peor” de su intervención. Y es que durante su visita a la cumbre de la ONG, One Young World, en Manchester, Meghan se refirió a sí misma en 54 ocasiones en siete minutos, incluso, cuando lo dicho no estaba relacionado con ella, sino con otros, los voluntarios presentes o el trabajo de la fundación, con la que colabora desde 2014, cuatro años antes de que se casara con el príncipe Harry.

En su discurso, Meghan dijo:

“Es muy agradable estar de vuelta en el Reino Unido y es muy agradable estar de vuelta con todos ustedes aquí, en Young One World. Durante esta semana han escuchado de todo: cosas difíciles, cosas que te suben el animo… Pero el espíritu de todo lo que han escuchado tiene que ver con que ustedes son el futuro… Y yo quisiera agregar que también son el presente. Ustedes son los encargados de conducir los cambios necesarios alrededor del orbe en este preciso momento y, por eso, yo me siento muy agradecida de estar entre su compañía”. dijo.

Luego se refirió a sus vivencias como voluntaria de la asociación: “En 2014 fue la primera vez que me invitaron como consejera al evento de One Young World y, de muchas maneras, probablemente, yo era como muchos de ustedes: joven, ambiciosa, defensora de las cosas en las que yo creía… Y ahora miro alrededor y pienso: ¿Cómo llegué yo hasta aquí?’. ¿Alguno de ustedes ya ha tenido ese momento? Pellízquenme, ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? Recuerdo una cena en la que había como 20 ó 30 consejeros y yo estaba ahí. Yo era la chica de ‘Suits’ y estaba rodeada de líderes mundiales, primeros ministros, activistas por los que yo sentía admiración y respeto… ¡Y yo estaba invitada a sentarme allí!”.

Y siguió: “Yo estaba tan desbordada por la experiencia, que incluso creo que guardé ese papel en el que decía mi nombre solo como prueba de que yo estaba ahí y que yo sí pertenecía ahí. Porque antes no estaba segura de si yo pertenecía… Yo estaba tan nerviosa. Yo dudaba de mí misma, me preguntaba si era lo suficientemente buena para estar ahí, si lo que yo estaba haciendo por el mundo era tan significativo como yo lo veía. Pero Young One World vio en mí lo que yo quería ver en mi misma. Vieron en mí lo que yo hoy veo en ustedes: el presente y el futuro”.

Posteriormente, la ex actriz se refirió a su encuentro con una refugiada de Eritrea, a su viaje a Ottawa para asistir a otra cumbre de la ONG y a su participación en un evento en Londres, en 2019, cuando ya se había casado y había tenido a su primer hijo, Archie.

“Para entonces mi vida ya había cambiado de forma significativa. Yo entonces ya estaba casada, yo ya me había convertido en mamá y mi visión del mundo se había expandido de forma exponencial. Podía ver a la comunidad global a través de los ojos de mi niño y me preguntaba cómo sería ese mundo en el que él viviría y qué podía hacer yo para hacerlo mejor“.

Finalmente, la ex estrella aseguró entre las ovaciones de los presentes: “Y hoy estoy emocionada, porque mi marido me está acompañando aquí esta vez y puede ver de primera mano mi respeto por esta increíble organización, que ha sido parte integral de mi vida desde mucho antes de que yo le conociese… Y estar aquí, en suelo británico, con él a mi lado, completa el ciclo. […] Mi marido siempre ha abogado por los cambios necesarios en el mundo y gran parte de su trabajo siempre ha estado enfocado en la juventud, por lo que para ambos ser testigos del poder que tenéis en vuestras manos, del entusiasmo, de vuestra energía es un privilegio. No solo me siento honrada de poder estar frente a vosotros, sino también a vuestro lado“.

Sin embargo, el discurso de Meghan ha generado una ola de reacciones a nivel mundial, mismas que destacan la gran cantidad de veces en las que mencionó el “yo, yo, yo”.

“No creo que los 2,000 jóvenes congregados allí entendieran una palabra de lo que decía. No tenía sentido. Se trataba de ella y se relacionaba todo con ella misma. […]. Era solo ‘yo, yo, yo’ y alabanzas a sí misma”, dijo Ingrid Seward, editora de Majesty Magazine, que calificó de “absurdo” el informe.

