Menor se libra de la cárcel en Iowa tras matar de 30 puñaladas a su violador, pero tendrá que pagar a $150,000 a familia del hombre

Una adolescente que mató de 30 puñaladas al hombre que la violó en Iowa deberá pagarle a la familia del occiso $150,000 dólares como restitución

Pieper Lewis, que tenía 15 años al momento de los hechos, además fue sentenciada este martes a cinco años en probatoria.

Adicional, deberá cargar con un dispositivo GPS de monitoreo electrónico y cumplir con 200 horas de servicio comunitario. De no cumplir con las disposiciones de libertad condicional, podría tener que pasar 20 años de cárcel.

La orden del pago a la familia de Zachary Brooks, de 37, es mandatoria bajo la ley estatal y no había otra opción, según explicó el juez de distrito del condado Polk, David M. Porter.

Lewis atacó a Brooks en un apartamento en Des Moines en junio de 2020.

Inicialmente, la adolescente había sido acusada de asesinato en primer grado. Pero, el año pasado se declaró culpable de homicidio involuntario y lesión intencional.

La muchacha huyó de su madrastra abusadora y dormía en los pasillos de un apartamento cuando Christopher Brown, de 28 años, empezó a venderla para sexo.

Uno de los hombre que violó a la chica era Brooks.

Según trascendió en Corte, la violó múltiples veces durante las semanas antes de su muerte.

La víctima relató que fue forzada a punta de cuchillo a tener sexo con Brooks en un apartamento. Luego de que el hombre la violara por segunda ocasión, Lewis agarró un cuchillo de una cama y lo apuñaló. La joven cometió los hechos mientras el hombre dormía.

Por esa razón, los fiscales consideran que Lewis no actuó en defensa propia.

La víctima de tráfico sexual ha pasado dos años encerrada en un centro de detención juvenil sin poder comunicarse con familiares y amigos. Aunque pasó los exámenes para graduarse de secundaria (GED) en ese periodo.

Lewis, quien se considera un superviviente, le indicó al juez que hirió de muerte a Brooks porque no se sentía segura.

“Yo le quité la vida a alguien”, declaró al juez la chica según el reporte de The New York Times. “Mis intenciones ese día no era solamente salir y quitarle la vida a alguien. En mi mente, yo sentía que no estaba segura y sentía que estaba en peligro, lo que resultó en los actos. Pero eso no quita el hecho de que el crimen fue cometido”.

Aunque dijo que se arrepiente de los hechos, considera que señalar al hombre como la única víctima es absurdo.