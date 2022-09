“No quiero que pase hambre como yo”: la desgarradora nota encontrada junto a un bebé abandonado en la calle

Hace un par de días, en calles de Argentina, fue encontrado un bebé recién nacido, el cual fue puesto al interior de una bolsa de tela, rodeado de cobijas, justo debajo de un automóvil.

Según informan medios locales, una mujer que transitaba por el lugar escuchó los sollozos y se percató que provenían de la bolsa de tela que estaba escondida en el auto. Al abrirla, se llevó la sorpresa de que encontró al bebé de tan solo 10 días de nacido con una desgarradora nota que explicaba el motivo de por qué lo habían abandonado.

El escrito, que habría sido redactado por algún familiar del menor explica que desafortunadamente, el pequeño Jesús, como decidieron nombrarle, era huérfano de madre, pues esta habría muerto durante la labor de parto y su padre no quiso reconocerlo.

La persona que se hizo cargo del bebé en sus primeros días de vida indicó en la nota que desafortunadamente, vive en condición de calle y por lo tanto, no podía darle una vida digna.

“Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuídenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am. Cuídenlo bien, por favor”, se lee en el mensaje.

La mujer que halló al pequeño, explicó a medios locales que llevó al niño a la casa de una de sus amigas y ahí lo tuvieron hasta que llegaron las autoridades, quienes trasladaron al pequeño a un hospital, además de que se comprometieron a investigar quién fue la persona que lo abandonó.

