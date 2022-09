Rey Carlos III preocupa por sus manos rojas e hinchadas y le dicen “dedos de salchicha”

El rey Carlos III desde el momento de su proclamación el pasado sábado no ha dejado de ser tendencia por diversos motivos, y es que ahora preocupa su tema de salud al mostrarse posando para una foto mientras sus manos se ven hinchadas y muy rojas, hecho que suele ser poco común entre las personas a menos que exista un problema mayor a sus 73 años.

Las internautas a través de distintas plataformas han manifestado que tiene ‘dedos de salchicha’. Sin embargo, muchos han despertado la curiosidad de conocer qué es lo que está sucediendo con él y su aspecto más reciente que ha sido objeto de críticas entre millones de personas.

Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza en México reveló lo que podrían ser las posibles causas que harían que el hijo de la fallecida reina Isabel II mantenga esta apariencia tan alarmante para la sociedad. No obstante, explicó que esto no vendría siendo nada nuevo, debido a que hace algún tiempo ya lo habían notado.

“En las ceremonias, ha llamado la atención el edema (hinchazón) de las manos del Carlos III. Se especula que pueda sufrir artritis o insuficiencia del hígado, los riñones o el corazón. En realidad no es algo nuevo, ya se había mostrado en años anteriores”, escribió en su cuenta de Twitter.

NewsWeek hace algunos días también mencionó que todo cambió para el padre de Guillermo y Harry desde que realizó una visita a la India en el año 2019, desde aquel entonces la vida de él le habría cambiado. Otro medio de comunicación que también lo habría reportado sería Metro del Reino Unido, quienes posiblemente serían los que primero se dieron cuenta de esta dolencia que ahora acapara la atención del mundo.

A mediados del año pasado el rey Carlos III habría sido visto en un lugar nocturno en el sur de Londres con las características antes mencionadas.

Desde hace algunos días varios medios han reseñado que presuntamente él no se sentiría acomplejado por la manera en la que se ven sus manos. Por ello, aparentemente habría dicho: “No puedo expresar lo emocionado y orgulloso que estoy. Realmente se ve sorprendentemente apetitoso y tiene dedos de salchicha justo como el mío”.

El exesposo de Lady Di habría bromeado de esa manera en la biografía “Charles, The Man Who Will Be King”.

