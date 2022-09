Eddie Palmieri promete poner a gozar a El Bronx

Con mucha seguridad, el maestro Eddie Palmieri no duda en afirmar que va a poner a la gente a gozar con su música, este sábado 17 de septiembre, cuando regrese a los escenarios del Lehman Center para abrir la nueva temporada de conciertos de esa institución.

“Es un privilegio traer a los mejores músicos a esa tarima y que la orquesta sea de primera, para poner a la gente a bailar en sus sillas”, afirma el destacado pianista puertorriqueño. “Traigo a Arlene G para que cante conmigo el sencillo “Para que sepan quién soy yo”, y después vengo con Herman Olivera, a quien llamo ‘La Voz del Caribe’, y una orquesta de 13 músicos. Una potencia concentrada”.

La velada musical contará además con el talento de la agrupación Del Caribe Latin Jazz All Star, dirigida por Nelson González, a quienes se le unirán las voces de los artistas cubanos Lucrecia y Mario “Mayito” Rivera, exvocalista de los Van Van.

Éxitos como “Vámonos pa’l monte”, “Nada de Ti’, “La Malanga” y “Muñeca” serán parte del repertorio, asegura Palmieri, quien en 1975 logró el primer Grammy latino al mejor disco con “The Sun of Latin Music”, al que luego se le sumaron otros nueve.

“Es un desastre”, dice sobre la música actual

Y con esa misma seguridad que lo hace hablar del concierto de El Bronx, el legendario músico dueño de una discografía de más de 36 producciones, aprovechó la oportunidad para expresar su descontento con lo que se está viviendo en el mercado de la música latina, catalogándola como “un desastre”.

“Ya las radios comerciales no tocan música afrocaribeña, no dan la oportunidad de escuchar música bailable, que es la más excitante. Es una tristeza en el alma de Eddie Palmieri que la juventud no sepa nada de nada”, dice, agradeciendo que las “emisoras de la comunidad” sean las que hayan mantenido al género en el aire.

Con una lucidez admirable, Palmieri, de 86 años, nacido en East Harlem y criado en El Bronx, hizo un repaso histórico sobre los inicios de la música tropical en Cuba, en los 50’s y 60’s, y nombró a la rumba, el mambo, el chachachá, la guaracha, el guaguancó, el son montuno, sin dejar de reclamar que a todo se le haya llamado “salsa”, porque para él es un término que no representa a la música afrocaribeña.

“Yo pongo salsa a los espaguetis, mijo”, recordó haber escuchado a Tito Puente decir al respecto.

Además de Puente, el artista mencionó el aporte de otros grandes como Tito Rodríguez, Celia Cruz, la Fania, su hermano Charlie Palmieri, y el promotor Ralph “Raphy” Mercado, con cuya muerte, en el 2009, asegura, murieron las grandes presentaciones de música latina.

“No podemos presentarnos porque no existen los grandes bailes, los clubs. Es como que la música bailable, la que pone el corazón y el alma a gozar, ya no existe”, agrega.

Asegura que nunca cambió su estilo para vender más, ni aceptó la presión de las disqueras.

“Yo sé lo que quiero tocar, por eso es que los discos míos, con mucho honor, estarán allí para siempre”, insiste. “Soy el único que queda de todos los pioneros en Nueva York”.

En detalle:

Qué: Concierto de Eddie Palmieri y su Orquesta

Cuándo: sábado 17 de septiembre, a las 8:00 pm

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts – 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468

Boletos: llamando al 718-960-8833 o en la página https://www.lehmancenter.org/eddie-palmieri.