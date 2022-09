El latino Marcello Hernandez es uno de los 4 comediantes que se integran a la temporada 48 de ‘Saturday Night Live’

NBC está llenando algunos de los puestos que dejaron abiertos Kate McKinnon, Aidy Bryant, Pete Davidson, Melissa Villaseñor, Alex Moffat y Aristotle Athari tras su partida de ‘Saturday Night Live’ y ya anunció a su próxima generación de comedia.

Se trata de 4 caras nuevas: Molly Kearney, Michael Longfellow, Devon Walker y el cubano/dominicano Marcello Hernandez, quienes se unirán a la serie de sketches nocturnos para su próxima temporada número 48 que está programada para comenzar el 1 de octubre, según un comunicado de prensa publicado este jueves.

El productor ejecutivo Lorne Michaels ya había brindado un adelanto a los periodistas en los Emmy 2022 diciendo que este cambio de reparto significaría que la nueva temporada verá el programa pasar por una “transición”.

“Los cambios siempre son difíciles. Pero también muy emocionantes. Hay gente nueva. Hay cuatro personas nuevas al menos por ahora”, reveló en el backstage después de ganar un Emmy por la serie Variety Sketch.

Y aunque el cuarteto es nuevo en ‘SNL’, no lo son en la escena de la comedia.

¿Quién es Marcello Hernandez, el nuevo miembro de ‘SNL’?

Marcello Hernández es un comediante cubano/dominicano, escritor y actor que ha abierto para artistas como Tim Dillon y Gilbert Gottfried. Es oriundo de Miami y apareció en ‘Acceso Total’ de Telemundo.

Se graduó de la Universidad John Carroll en 2019 con una licenciatura en Emprendimiento y Comunicación, Televisión y Guión, y trabajó en Accidental Comedy Festival y Hilarities en Pickwick & Frolic, ambos en Cleveland, antes de regresar a su ciudad natal de Miami.

En julio, fue seleccionado como New Face of Comedy de Just for Laughs en 2022 y es el director creativo de la marca de noticias/comedia ‘Only in Dade’, de acuerdo a su página de Instagram en la que aparece como @marcellohdz.

“Little Cuban Dominican boy from Miami is on SNL…🕺🏼”, describió Marcello en una publicación sobre la noticia de su adición a ‘Saturday Night Live’ y en la que comenzó a recibir felicitaciones al respecto.

