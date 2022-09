“Mi casa, su casa”: responde alcalde de Nueva York cuando le preguntan si habla español al comenzar el Mes de la Hispanidad

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, criticó el español que habla su predecesor, Bill de Blasio, durante un evento en el Ayuntamiento con su homólogo de la capital española, José Luis Martínez-Almeida.

Adams bromeó cuando un reportero le preguntó si hablaba español o si estaba aprendiendo el idioma y observó que él, a diferencia de sus predecesores De Blasio y Michael Bloomberg, no hace comentarios en las conferencias de prensa en español.

“Mi casa, su casa” respondió en la víspera del comienzo del Mes de la Hispanidad. “Todos los días practico y me encanta el idioma español. Gran parte de mi personal son hispanohablantes”. Y continuó: “Pero no quiero hacer la versión De Blasio que destroza el idioma español. Quiero darle el respeto que se merece”.

Según New York Post, en el evento con el alcalde de Madrid el equipo de prensa de Adams no permitió que los reporteros le preguntaran “sobre los problemas que afectan a su administración, principalmente su manejo de la afluencia de 11,000 migrantes que amenaza con abrumar el sistema de albergues”.