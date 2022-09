Viene rodando aumento en tarifas de taxis en NYC y pasajeros ponen el grito en el cielo

Como un balde de agua fría le cayó a Matilde Medina la noticia de que la Ciudad está contemplando la propuesta de aumentar las tarifas de taxis en Nueva York, en casi un 23%, iniciativa que viene rodando acompañada de otros incrementos en el servicio.

La madre de familia colombiana, quien asegura ser usuaria cotidiana de servicios de autos para asistir a sus citas médicas y visitar a sus hijas y nietos, al menos tres veces por semana, no ocultó su preocupación ante una eventual subida en los costos de transporte público, en momentos en que la inflación ya ha golpeado la canasta familiar básica y desangrado su bolsillo.

“No aguantamos otro aumento. Personas pobres como yo, que solo vivimos de un chequecito del seguro social o que trabajan ganándose un salario mínimo, no podemos resistir que suban una cosa más”, comentó la abuela de 68 años. “Ya subió la comida, subieron las rentas, subieron los precios en los restaurantes y ahora van a subir los precios en los taxis. Es el colmo. Me va a tocar entonces empezar a vender mis cositas para poder tener dinero para pagar las carreras. No aguanto más… y yo en trenes peligrosos no me vuelvo a montar“.

Sebastián Castrillón, quien usa el servicio de taxis unas cuatro veces por semana, especialmente en las madrugadas, cuando sale de su trabajo en un bar del Bajo Manhattan, también puso el grito en el cielo con las eventuales subidas y aseguró que si la Ciudad aprueba el aumento en los servicios de autos, debe primero arreglar el metro y garantizar la seguridad.

“Me parece un abuso, que estando todavía en plena pandemia, porque el COVID no se ha ido del todo, se promuevan aumentos. Yo agarro taxis y ubers no porque quiera, sino porque gracias al pésimo servicio y la inseguridad que hay en los trenes, especialmente en las noches, no tengo otra opción. Ya me asaltaron dos veces”, dijo el peruano.

“La Ciudad debe ponerse seria y meterle mano a mejorar el tren antes de pensar en aumentos, que además son exagerados. Si así nomás yo, a veces me veo corto para poder pagar los taxis para que no me maten en la noche o no tenga que esperar hasta una hora, no me imagino pagando 23% más. Mejor no voy a trabajar entonces y comenzaré a pedir ayudas”, aseguró el joven de 27 años.

Y es que de acuerdo a una propuesta de la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) , las tarifas básicas de los taxis se verían aumentadas en un 22,9%, asegurando que sería la primera en más de una década. Sin embargo los usuarios han visto incrementos anteriores en los precios, como el sobrecostos de $50 cent de la MTA, que se ha impuesto.

La sugerencia de la (TLC) busca de paso que la tarifa base junto a los recargos por cualquier viaje, pasen de $3.30 a $4.50, al igual que el costo de servicio desde el aeropuerto John F. Kennedy, que actualmente está en $52 hacia Manhattan, suba a $65, es decir, casi 30% más.

Los aumentos más disparados tendrán que ver con el recargo por hora pico, donde el incremento sería del 150%, pasando de $1.00 actual a $2.50. Asimismo, el recargo nocturno se incrementaría en 100%, pasando de $0.50 a $1.00.

Otra de las propuestas planteadas, a fin de que no solo se beneficien los conductores de taxis amarillos con los nuevos incentivos sino también los chóferes de servicio a través de aplicaciones como Uber y Lyft, es que se les aumente a ellos el salario mínimo. Para este sector en particular no se ha hablado de cambios adicionales relacionados con tarifas, pues son fluctuantes.

La agencia municipal anunció que el próximo 6 de octubre se llevará a cabo una audiencia pública sobre los aumentos propuestos, a la que pueden acudir usuarios y taxistas a manifestar sus puntos e inquietudes, antes de que se adopte una decisión final. Luego de la diligencia, se revisará la propuesta que se someterá a votación, y de aprobarse, los cambios comenzarán a regir tan pronto como noviembre.

Y aunque el plan promovido le quita la sonrisa del rostro a usuarios de taxis que no quieren pagar más, por el contrario, alegraría a los taxistas neoyorquinos, quienes pudieran ver sus ingresos incrementados entre 29.5% y 33%, de acuerdo a datos de TLC, en momentos en que la proliferación de servicios de autos por Apps les ha afectado el flujo de ingresos.

“Creo que hay que pensar con justicia y aunque es obvio que nadie quisiera pagar más por una carrera, los pasajeros también tienen que entender que por 10 años hemos ganado lo mismo, sin quejarnos, y ahora lo justo es que se nos dé un aumento decente”, dijo el taxista dominicano Daniel Santos. “Y si no quieren pagar más, pues que usen bicicleta o que tomen buses o el subway”.

David Do, comisionado de la TLC, en un comunicado oficial destacó la importancia de remunerar mejor a los taxistas por el trabajo que ofrecen y que llevan realizando sin ningún incremento después del 2012.

“Nuestras propuestas para aumentar las tarifas de los taxis y el pago de los conductores garantizarán que los conductores puedan cubrir sus mayores gastos mientras continúan proporcionando opciones de movilidad en los cinco condados, y espero escuchar a los conductores y pasajeros en nuestra próxima audiencia pública”, aseguró el funcionario. “A través de una pandemia mundial y circunstancias económicas desafiantes, los conductores con licencia de TLC siempre han estado allí para ayudar a los neoyorquinos a llegar a donde necesitan ir”.

A través de un comunicado, la Comisión de Taxis y Limusinas destacó además que dentro del grupo de enmiendas que están proponiendo con el aumento en la tarifa del taxímetro para los taxis amarillos y verdes, y varios recargos para taxis livery, se busca crear al mismo tiempo un nuevo recargo de $5 dólares para carreras al Aeropuerto LaGuardia, en Queens.

Este movimiento de tarifas en taxis se da justo cuando la MTA evalúa cobrar tarifas de congestión a los pasajeros de taxis y vehículos de alquiler, lo que haría todavía más costoso el servicio.

Datos sobre los aumentos propuestos

4 de septiembre de 2012 fue el último incremento que se hizo en NYC a la tarifa base de los taxis

$2.50 a $3.00 sería el aumento del cargo por unidad inicial

$0.30 a $1.00 sería el recargo por mejora de taxis y el recargo por mejora de livery

$0.50 a $0.70. sería el aumento por unidad adicional

$1.00 a $2.50 sería el recargo por hora pico

$0.50 a $1.00 sería el aumento de recargo nocturno

$65.00 sería la tarifa de taxis para viajes entre Manhattan y el Aeropuerto Kennedy, que actualmente está en $52.00.

$4.50 a $5.00 sería el incremento de recargo de tarifa plana de taxi en hora pico para carreras al Aeropuerto Kennedy

Se crearía un nuevo recargo de $5.00 para todos los viajes en taxi hacia y desde el Aeropuerto LaGuardia

El recargo de taxi para todos los viajes al aeropuerto de Newark se incrementaría de $17.50 a

$20.00

22.9% sería el aumento en las tarifas promedio para los pasajeros

33,3% sería el aumento en los ingresos de los conductores

29,5% sería el aumento en los ingresos por medallones

Datos sobre la audiencia pública sobre los aumentos en las tarifas de taxis