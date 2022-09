Anuel AA afirma que “le pagaron a mujeres” para decir que estuvieron con él y según no las conoce

El cantante Anuel AA desde hace algunas semanas se ha visto envuelto en polémicas por verse tan alejado de su esposa, Yailin La Más Viral, así como ciertas cosas vinculadas a su hijo. Por ello, el puertorriqueño hizo uso de sus redes sociales para mencionar que en lo que ha transcurrido de año han hecho lo posible para perjudicar su carrera artística.

A su vez, destacó que algunos medios de comunicación se encargaron de decir cosas que no ocurrieron. Por ello, él aclara que muchas de ellas ni llegaron a suceder, al tiempo que resaltó que intentaron ponerlo como si fuese la peor persona que pudiera existir en el mundo.

“Este año trataron todo pa’ destruirme la carrera… Se dieron cuenta???? Hasta le pagaron a mujeres que yo ni conozca pa’ que salgan diciendo que están o que estuvieron conmigo y a las noticias pa’ que se mantuvieran atacándome todo el año inventándose to’ tipo de mentiras como si yo fuera el peor ser humano de este mundo”, escribió el ex de Karol G.

El rapero a través de sus historias de la red social de la camarita mencionó que ya es momento de dejar de decirle mentiras a las personas. Sin embargo, explicó que de cierta manera ya no le importaría lo que sigan diciendo de él, debido a que se mantiene de pie pese a todo lo que se ha dicho también de las personas cercanas al cantante.

“Por eso es que Dios me bendice como me bendice, Dios no deja al justo en vergüenza, eso lo dice hasta en la biblia. Paren de mentirle al público o sigan mintiéndole… Ya me da lo mismo!!!! Si no pudieron destruirme la carrera este año con tanta mentira que se inventaron y manipularon de mí y mis seres queridos no van a poder nunca”, añadió.

Para culminar con su mensaje resaltó que sería interesante resaltar que sus canciones siempre terminan siendo las número uno.

“Algunos de ustedes yo que creo que lo que tienen que hacer es ir a chich*r y otros a mam***e un bic**. Hablen de cómo todo lo que saco se pone #1 trending!!!!!! Tengo la calle prendía en fuego“, finalizó.

Te puede interesar:

· Karol G respondió de manera contundente ante críticas por desarchivar sus fotos con Anuel AA

· Karol G despidió “por todo lo alto” su color de cabello azul y habría enviado una indirecta para Anuel AA

· Sin retoques: Esposa de Anuel AA lució un diminuto bikini y es fuertemente criticada por sus celulitis