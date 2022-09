Chiquinquirá Delgado en exclusiva: “El éxito de ‘Mira Quién Baila’ es que te lo disfrutes”

“El éxito de ‘Mira Quién Baila’ es que te lo disfrutes”, asegura su anfitriona Chiquinquirá Delgado, y la única que queda desde el comienzo del reality de Univision hace 10 temporadas.

Este 9 de octubre a las 8/7 PM Centro por Univision regresa ‘Mira Quién Baila’, y antes hablamos en exclusiva con Chiqui, quien íntima recuerda que fue justamente el reality de los domingos, que la hizo establecerse en Estados Unidos.

En aquel momento había nacido hacía unos meses su segunda hija, Carlota, llegaba a su primer trabajo en Estados Unidos con su faja postparto, le tocaba amamantar entre corte y corte. Los nervios, las ilusiones, las expectativas la terminaron convirtiendo en ser hoy parte importante de la marca, y a poder confirmarnos que “me lo disfruto muchísimo más que al principio”.

-Otra vez a la pista de ‘Mira Quién Baila’, ¿cómo te preparas para esta décima temporada?

Chiquinquirá Delgado: Feliz que regresen los domingos en familia, son 10 años, y cuando me lo dijeron: “son 10 años que yo tengo haciendo este show” … Como que no me lo podía yo creer, no había sacado ni las cuentas, pero es una década. Hay que celebrarlo con una gran fiesta, en grande, con un show totalmente renovado.

Todo es nuevo como digo yo, lo único que no es nuevo soy yo, pero todo lo demás, jueces nuevos, conductor de backstage nuevo, conductor en la pista nuevo… Después de 10 años, un refrescamiento, una renovación, estamos todos a la expectativa de ver cómo engrana todo, porque ya ‘Mira Quién Baila’ es como una gran familia, tenemos tantos años trabajando juntos, y toda esta gente que se une al equipo de alguna u otra forma han visitado el show, han sido parte del show.

Chiquinquirá Delgado. Foto: TelevisaUnivision

-Como bien dices todo será nuevo, menos tú, y además vas por el tercer marido televisivo…

Chiquinquirá Delgado: ¡Ya me asustaba!, yo: “tercer marido” (risas)… Por una u otra razón me ha tocado compartir con varios galanes la pista, en el caso de Javier (Poza), se quedó de mi amigo para toda la vida, y es un regalo que me dio ‘Mira Quién Baila’, lo quiero un montón, es una persona muy importante en mi vida, compartimos tanto tiempo, tantos momentos bonitos que ya nos veíamos los ojos y sabíamos sin hablar.

Con Borja (Voces) me la pasé muy bien en la temporada pasada, la verdad que Borja es de esas personas que todo mundo quiere, él es el amigo de todos, dulce, encantador, buen compañero… Y ahora con Mané (De la Parra), yo creo que se va a repetir la experiencia, porque es un tipazo. Mane es un dulce también, todo el mundo que me habla dice: “es que él es fantástico, él es divertido” … Y es bonito trabajar con una persona que genere eso. De todos he aprendido, todos han sido excelentes compañeros, gente con la que es fácil trabajar, con la que se hace divertido el llegar al set, así que por ese lado me siento muy afortunada.

-¿Qué se necesita para esa mancuerna de los host que se transmita al público?

Chiquinquirá Delgado: Es que yo creo que tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno, eso es como una lotería, pero yo creo que básicamente, como se los digo a los participantes, el éxito de’ Mira Quién Baila’, ya sea juez, ya sea participante, ya sea conductores, que te lo disfrutes. Cuando estas muy pendiente de que te vas a equivocar, de que viene esto, viene lo otro, cuando lo haces más orgánico y te sale del corazón y del alma y en verdad te lo estás gozando, sin estar pendiente dónde está la cámara o si te pisaron, allí es donde surgen los momentos ‘wow’.

Cuando estas muy pendiente, y te tomas muy en serio tu rol, sea el que sea, ahí es cuando caes en el error, caes en estar acartonado, caes en estar pendiente, y los jueces se dan cuenta que estás contando los pasos o que estás viendo. Yo creo que mientras más te lo disfrutes y más te sueltes.

–¿Cómo es la Chiqui de hoy comparada con la de hace 10 años cuando te sumaste a esta aventura?

Chiquinquirá Delgado: Hace 10 años estaba recién dada a luz, con una faja postparto, aterrada, en un nuevo mercado, nueva casa, nueva empresa, nuevo país, nuevo todo, era todo nuevo para mí.

‘Mira Quién Baila’ fue el show que me abrió esa puerta, que me dio como esa patadita, así que tenía mucho miedo, estaba muy nerviosa en esos primeros programas, y allí tuve a Javier, que fue como mi cómplice, mi amigo, mi aliado, todo el equipo la verdad, yo les contaba que yo me amamantaba a Carlota en el camerino de ‘Mira Quién Baila’, hacía meses que había nacido y para mí era toda una experiencia, era como un renacimiento, un nuevo país… Fue muy bonita esa época, la recuerdo con muchísimo cariño, pero obviamente hay una diferencia ahora.

Chiqui Delgado y Javier Poza durante la primera gala de “Mira quien baila”. Foto: Univision

Me siento mucho más relajada, más tranquila, en la pista me siento como en casa, como que esta es la sala, y aquí recibimos a todos los invitados, y aquí la pasamos bien, obviamente hay nervios, porque siempre hay un show, hay tantos elementos y factores que tienen que engranar que te da nervios, que alguien se caiga, que pase algo, pero en definitiva me lo disfruto muchísimo más que al principio.

-Co-host nuevo, jueces nuevos, participantes debutando, ¿qué más le van a brindar al público, que cada día es más exigente?

Chiquinquirá Delgado: Este año los participantes tienen mucho background en escenarios: son actores, cantantes, influencers, gente que viene de Hollywood, entonces tienen como un nivel de baile superior al que hemos visto en otras temporadas, por eso dicen que va a ser una competencia muy reñida, porque ya a los que llegan tienen un nivel de baile. Si hemos visto como en temporadas anteriores van evolucionando y van elevando ese nivel, no me quiero imaginar este año, que ya vienen como con un piso.

Yo estoy ansiosa de ver eso la verdad… Según me comentaban los jueces, van a estar evaluando, la técnica, la evolución, pero también lo que transmite el participante a nivel de emociones al televidente, que creo que es un punto importante porque a veces la técnica no puede ser exacta, no puede ser perfecta, pero si crea un momento ‘wow’, inolvidable, para mí eso tiene mucho más peso que si una pierna no estuvo bien, o que si te hace sentir una emoción ese baile.

Chiquinquirá Delgado. Foto:Mezcalent

–Consejo para los que participan ¿En qué no deben caer?

Chiquinquirá Delgado: El principio es muy duro para los participantes, porque es un proceso muy exigente, lo que se ve en pantalla es una fracción de lo que viven allí, lesiones, depresión, horas interminables ensayando… Tienen que enfocarse en la meta final, no dejarse caer por ese nivel de exigencia. El principio siempre es muy duro. Ya en la segunda, tercera semana, que ya la gente agarra como más fuerza, ya están más seguros, ya todo cambia.

Yo diría que fuesen pacientes, que esperaran, que no sean tan duros con ellos mismos, porque mucha gente, que de repente nunca se ha subido una pista, y ven al de al lado que tiene un nivel de baile espectacular, es intimidante, te genera mucha presión, aguanten un poquito, tengan paciencia esas primeras semanas.

-Hoy tomas decisiones por ahí que no hubieras tomado hace 10 años, donde quizás todo lo que te ofrecían lo aceptabas, ahora te permites elegir ¿cómo lograste ese balance?

Chiquinquirá Delgado: La maternidad, porque antes quizás si me decías tienes que viajar y estar un mes fuera no lo pensaba tanto, pero ahora sí me lo planteo, quiero acostar a mi hija en la noche cuando se va a dormir, quiero no perderme los eventos de la escuela… La maternidad te hace priorizar muchísimas cosas, tengo muchos años trabajando en esto entonces quizá eso me permite ya saber que realmente me apasiona, que no.

Ahorita estoy involucrada en un proyecto para streaming que tiene que ver con viajar y con descubrir nuevas comidas exóticas, que ya más adelante les contaré del tema, pero todo a tu ritmo. Todas las decisiones que te den paz son las correctas, y eso ya tú lo sabes, los años también te lo van dando, pero yo sí diría que la maternidad sí me cambio, y me hizo pensar mucho más en que me involucro y que no, y que tiene más peso y que no, que vale la pena y que no.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A CHIQUI DELGADO EL VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Mira Quién Baila comienza el 9 de Octubre por Univision

•Adamari López, Jacky Bracamontes y Chiquinquirá Delgado están entre las 10 personalidades más influyente de la TV hispana

•Chiquinquirá Delgado regresa a ‘Despierta América’ para quedarse