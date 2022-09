Chiquis Rivera se mete a la cocina y quiebra los huevos con tremendas uñas: todo para preparar pechugas de pollo

Chiquis Rivera está más delgada y eso no se puede discutir. Algunos dicen que todo es gracias a una manga gástrica, mientras que otros creen que esto se debe al ejercicio, al agua con limón y a la dieta balanceada. Sin embargo, mientras nadie conoce la verdad y todo se queda en especulación, lo único cierto es lo que tenemos delante de nuestros ojos, y esto es que en efecto la hija de Jenni Rivera está más delgada y en forma.

Esto no quiere decir que se vea mejor que antes, Chiquis le demostró al mundo y a su público que sus curvas pronunciadas o no, nunca dejaron de ser hermosas, sexys y un orgullo.

A través de Instagram, por otra parte, “la abeja reina” también le está compartiendo a sus fans algunos tips de cocina con recetas que ella misma implementa en su dieta balanceada, y es que Chiquis come de todo, pero poco.

Gracias a estos videos también nos queda claro que la ex de Lorenzo Méndez es muy hábil en la cocina, que las uñas acrílicas y larguísimas no son un impedimento para ella. Todos los utensilios de cocina, según la reproducción, los supo utilizar a la perfección, hasta los huevos pudo quebrar con sus uñas y así también empanizó las pechugas de pollo.

Aquí les compartimos otro video en el que vuelve a cocinar pollo, con otro color de uñas, pero del mismo tamaño. Esto nos hace ver que dentro de su dieta el pollo es completamente esencial. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Y este es el video en el que muchos se fijaron que “la abeja reina” estaba en efecto mucho más delgada que hace unos años. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

