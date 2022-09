VIDEO: Confirman el primer fallecido tras sismo en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó sobre la lamentable pérdida de al menos una persona en la ciudad de Manzanillo, Colima, tras el sismo de magnitud 7.4 que sacudió al país la tarde de este lunes.

AMLO dijo vía Twitter que por medio del almirante José Rafael Ojeda Durán, fue reportado el fallecimiento de una persona -de quien se desconocen mayores detalles-, por la caída de una especie de valla en un centro comercial de la localidad mencionada.

“Me informó el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, que una persona falleció por la caída de una barda de un centro comercial en Manzanillo, Colima”, dijo el mandatario méxicano en su cuenta de Twitter.

Me informó el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, que una persona falleció por la caída de una barda de un centro comercial en Manzanillo, Colima. pic.twitter.com/CmOsWjei0j — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 19, 2022

Asimismo, el presidente mexicano informó en la misma red social que, entabló conversaciones con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, lugar que fue el epicentro del movimiento telúrico y afirmó que solo hay reporte de daños materiales en Coalcomán.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, le aseguró al presidente que en la Ciudad de México “no hay daños graves”.

Hablé con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y solo hay reporte de daños materiales en Coalcomán, donde fue el epicentro, y en zonas cercanas. pic.twitter.com/lpnl7waa6X— Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 19, 2022

Hablé con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, y en la Ciudad de México no hay daños graves. pic.twitter.com/izq458TU1Z— Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 19, 2022

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dijo en su cuenta Twitter que hasta el momento no había “daños relevantes”.

Poco después del sismo, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, afirmó que habían sido activados los protocolos de protección civil y que, hasta el momento, no se reportaban mayores daños en el estado. No hay daños ni novedades relevantes al momento. Seguiremos informando desde @C5_CDMX con el gabinete encabezado por @Claudiashein— Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 19, 2022 Se percibió #sismo y se activó alarma en #Oaxaca procedemos a activar protocolos de protección civil @CEPCO_GobOax. Al momento me informan que no hay daños.— Alejandro Murat (@alejandromurat) September 19, 2022

Usuarios en redes sociales ya han reportado a través de imágenes lo sucedido durante los minutos de terror que vivieron tras el fuerte temblor.

Noticia en desarrollo.