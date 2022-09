Cada vagón del Subway en NYC tendrá dos cámaras de seguridad

Para el año 2025, cada vagón de los trenes del Subway de la ciudad de Nueva York, tendrá dos cámaras de vigilancia. Si bien, las 472 estaciones de este sistema de transporte, están equipadas con estos sistemas, los trenes todavía no.

Con una inversión de $5.5 millones de fondos estatales y federales, se pondrán más de 7 mil dispositivos de grabación de videos, en cada uno de los 3,655 vagones. Un programa de seguridad que ya había empezado “como prueba” en algunas estaciones en este verano.

Además, a través de esta iniciativa, que forma parte de un plan del Departamento de Seguridad Nacional, se financiarán aproximadamente 3,800 cámaras que ampliarán la cobertura en 130 estaciones.

“Estamos extendiendo nuestra capacidad de seguridad, para disuadir el crimen, brindando apoyo a nuestras fuerzas del orden. Continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para mantener a los pasajeros seguros”, anunció la gobernadora Kathy Hochul desde una estación de mantenimiento de trenes en Corona, Queens.

Cuando comience la instalación, 200 vagones de tren adicionales por mes tendrán estos dispositivos, hasta que toda la flota esté 100% equipada. Cuando se pongan en funcionamiento los nuevos vagones R211 a principios del 2023, ya contarán con una cámara.

Hasta ahora los dispositivos de seguridad solo están disponibles en las plataformas. (Foto: F. Martínez)

Identificar a los hampones más rápido

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), Janno Lieber, ponderó que dentro de “muy poco tiempo” quienes cometan delitos en el sistema de tránsito, serán identificados más rápidamente y llevados ante la justicia.

“Los pasajeros deben saber que los respaldamos durante todo el viaje”, remarcó.

En lo que va de 2022, el número de denuncias en el sistema de tránsito, incluyendo agresiones, empujones, apuñalamientos y hostigamientos, es casi el mismo que a estas alturas de 2019, según datos de la MTA.

Pero lo que preocupa, es que la cantidad de pasajeros del Subway, todavía no está ni cerca de donde estaba antes de la pandemia. Actualmente se mueven aproximadamente un 40% de viajeros menos que previo a la crisis de salud pública.

En muchas ocasiones, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) recibe denuncias de pasajeros, que han sido atacados o robados en el interior de vagones y solo con retratos hablados se tratan de identificar a los malhechores.

Por citar solo un ejemplo, entre centenares de incidencias, en un hecho reciente un hombre que se ofreció a ayudar a una turista la llevó hasta el final de la plataforma de una estación en Manhattan y la violó, informó NYPD.

La joven víctima de 21 años ingresó a la estación del Metro de Port Authority en 42nd St. y 8th Ave. alrededor de las 3 a.m. cuando el hombre se le acercó y le ofreció guiarla por los alrededores, según la policía.

La turista de St. Louis no sabía dónde estaba, cuando el hombre la llevó hacia un túnel al final de una plataforma y la violó, según la denuncia. Sin ningún tipo de registro en cámaras de seguridad, la Uniformada trata de dar con el paradero del sujeto a través de bocetos y retratos hablados.

En el nuevo esquema de vigilancia, las cámaras no se podrán monitorear en vivo, pero ofrecerá a los investigadores imágenes de video después de un crimen.

Los usuarios refieren en varios sondeos que la estación 74 St en la ‘Rooselvet’ es una de las más peligrosas de toda la Ciudad. (Foto: F. Martínez)

“Cámaras no son suficientes”

Desde que empezó este año y se empezaron a registrar incidentes violentos de alto perfil, dentro del sistema de transporte más importante de la Gran Manzana, tanto la Ciudad como el gobierno estatal han llevado más efectivos policiales a las estaciones y han aumentado la vigilancia en las áreas más violentas.

Para algunos usuarios del tren en la madrugada, como el trabajador mexicano Javier Sarazoga, nada ha sido suficiente para estaciones como 74 St en la Avenida Rooselvelt.

“El detalle es que los delincuentes, no le tienen miedo a la policía, mucho menos le dará miedo que los graben. Da pavor estar aquí de noche y quedarte solo en un vagón. Todos los días pasa algo”, refirió el inmigrante.

La colombiana Flora Lazarrabal, residente de Queens, tiene otra perspectiva de este asunto: “Hay un problema de salud mental, con desamparados que no tienen conciencia de nada. Las cámaras evitarán delitos menores, pero no los ataques graves que son protagonizados por personas que no les importa nada. Mucho menos que hayan grabaciones de ellos. Hay un problema grave de fondo”.

Así mismo, la comisionada de la NYPD, Keechant Sewell, explicó que ya se utilizan las cámaras existentes actualmente con “gran éxito” para resolver delitos.

“Este paso mejorará aún más nuestras capacidades de investigación para proporcionar seguridad pública eficaz y eficiente, tanto bajo tierra, como sobre la superficie“, concluyó.

El dato:

7,310 cámaras en total se dispondrán en 3,655 vagones de todo el sistema Subway.