Preso escapó lanzándose al East River de Nueva York

Un recluso del Departamento de Corrección (DOC) de la ciudad de Nueva York fue rescatado en grave estado de salud después de que se escapó de la custodia esta mañana saltando al East River, entre Queens y El Bronx, dijeron fuentes policiales.

El recluso no identificado no respondía cuando fue rescatado del agua, detalló New York Post. Al momento no está claro si el preso escapó de Rikers Island o del cercano “Vernon C. Bain Center”, la cárcel flotante del DOC en El Bronx.

New York City inmate escapes and jumps into East River https://t.co/dFFLg1kbvP pic.twitter.com/xcFDCDPfxQ — New York Post Metro (@nypmetro) September 20, 2022

No hubo más detalles disponibles de inmediato. Las muertes bajo custodia del DOC ha aumentado 40% en lo que va del año en comparación con el mismo período en 2022, según muestran los datos oficiales.

Adicionalmente, más de 3,500 oficiales de prisiones han renunciado o se han jubilado desde 2019 en NYC y 559 dejaron el trabajo este año, lo que supone una alarmante disminución del 31% en la fuerza encargada de la seguridad en las prisiones de NYC.

Los oficiales de la cárcel están huyendo a medida que Rikers Island, la prisión más grande de NYC, se ha vuelto más violenta, sumando 1,148 incidentes en los que el personal uniformado fue agredido este año hasta principios de septiembre, dijo el sindicato. Además, 14 reclusos han muerto allí en lo que va de 2022, según New York Post.